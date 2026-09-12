Final de Tiro con Arco en Saltillo: Rodrigo González gana bronce y la coahuilense Dafne Quintero plata

Las gradas de la Plaza de Armas lucieron llenas durante el primer día de competencia de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026. Entre aplausos, gritos y porras, el público de Saltillo acompañó a los arqueros durante una jornada que dejó dos medallas para México, una de ellas para la coahuilense Dafne Quintero. EL PÚBLICO ACOMPAÑÓ A SEBASTIÁN GARCÍA El ambiente comenzó a tomar fuerza desde la primera sesión, dedicada a la categoría de compuesto varonil. Uno de los momentos más esperados fue la participación del monclovense Sebastián García, quien enfrentó al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en los cuartos de final.

El duelo comenzó parejo, con ambos competidores marcando una primera ronda perfecta. Sin embargo, el colombiano logró tomar ventaja conforme avanzaron las rondas y terminó por quedarse con el pase. Aunque el resultado no fue el que esperaba, García recibió el respaldo de las tribunas, que corearon su nombre durante la competencia. Al finalizar, el coahuilense reconoció que se sintió feliz por competir en casa y admitió que la reacción del público estuvo cerca de hacerlo llorar de emoción.

RODRIGO GONZÁLEZ CONSIGUE EL BRONCE La otra actuación mexicana de la sesión fue la de Rodrigo González de Alba, quien protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada ante el neerlandés Mike Schloesser. Después de cinco rondas, ambos terminaron empatados 146-146, por lo que el pase a semifinales se definió mediante una flecha de desempate.

González de Alba consiguió el triunfo y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentó al danés Mathias Fullerton. Aunque el europeo se quedó con el pase a la final, el mexicano tuvo la oportunidad de disputar el bronce ante Pablo Gómez Zuluaga. En ese duelo, Rodrigo mostró una actuación sólida y consiguió la medalla de bronce para México. El oro fue para el austriaco Nico Wiener, mientras que Fullerton obtuvo la plata.

DAFNE QUINTERO AVANZA Y SE CUELGA LA PLATA Por la tarde, las mujeres de compuesto tomaron el escenario. La coahuilense Dafne Quintero enfrentó a la turca Hazal Burun en un duelo de constantes cambios en el marcador. Ambas comenzaron con una ronda perfecta, pero la mexicana logró mantener la concentración en los momentos decisivos y se impuso por 144-143. En semifinales, Quintero avanzó a la disputa por el oro, mientras que la estadounidense Alexis Ruiz consiguió su pase a la final tras superar a la colombiana Sara López. La mexicana y Ruiz protagonizaron el último duelo de la jornada, en el que la representante de Estados Unidos se quedó con el primer lugar. Así, Dafne Quintero conquistó la medalla de plata, mientras que Sara López obtuvo el bronce. Entre lágrimas la coahuilense agradeció el apoyo que le da la afición no solo a los arqueros locales, sino también a los mexicanos en general.