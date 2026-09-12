Final de Tiro con Arco en Saltillo: Rodrigo González gana bronce y la coahuilense Dafne Quintero plata

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Rodrigo González gana bronce y la coahuilense Dafne Quintero plata

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

La afición de Saltillo acompañó con aplausos y porras a los representantes mexicanos, quienes consiguieron dos medallas en las sesiones de compuesto

Deportes
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Las gradas de la Plaza de Armas lucieron llenas durante el primer día de competencia de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026. Entre aplausos, gritos y porras, el público de Saltillo acompañó a los arqueros durante una jornada que dejó dos medallas para México, una de ellas para la coahuilense Dafne Quintero.

EL PÚBLICO ACOMPAÑÓ A SEBASTIÁN GARCÍA

El ambiente comenzó a tomar fuerza desde la primera sesión, dedicada a la categoría de compuesto varonil. Uno de los momentos más esperados fue la participación del monclovense Sebastián García, quien enfrentó al colombiano Pablo Gómez Zuluaga en los cuartos de final.

$!La afición acompañó con aplausos y porras cada disparo de los arqueros durante el primer día de actividades en el Centro Histórico de Saltillo.
La afición acompañó con aplausos y porras cada disparo de los arqueros durante el primer día de actividades en el Centro Histórico de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX
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El duelo comenzó parejo, con ambos competidores marcando una primera ronda perfecta. Sin embargo, el colombiano logró tomar ventaja conforme avanzaron las rondas y terminó por quedarse con el pase. Aunque el resultado no fue el que esperaba, García recibió el respaldo de las tribunas, que corearon su nombre durante la competencia.

Al finalizar, el coahuilense reconoció que se sintió feliz por competir en casa y admitió que la reacción del público estuvo cerca de hacerlo llorar de emoción.

$!La afición acompañó con aplausos y porras cada disparo de los arqueros durante el primer día de actividades en el Centro Histórico de Saltillo.
La afición acompañó con aplausos y porras cada disparo de los arqueros durante el primer día de actividades en el Centro Histórico de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

RODRIGO GONZÁLEZ CONSIGUE EL BRONCE

La otra actuación mexicana de la sesión fue la de Rodrigo González de Alba, quien protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada ante el neerlandés Mike Schloesser. Después de cinco rondas, ambos terminaron empatados 146-146, por lo que el pase a semifinales se definió mediante una flecha de desempate.

$!El austriaco Nico Wiener conquistó el oro en la prueba de compuesto varonil de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.
El austriaco Nico Wiener conquistó el oro en la prueba de compuesto varonil de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

González de Alba consiguió el triunfo y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentó al danés Mathias Fullerton. Aunque el europeo se quedó con el pase a la final, el mexicano tuvo la oportunidad de disputar el bronce ante Pablo Gómez Zuluaga.

En ese duelo, Rodrigo mostró una actuación sólida y consiguió la medalla de bronce para México. El oro fue para el austriaco Nico Wiener, mientras que Fullerton obtuvo la plata.

$!Rodrigo González de Alba consiguió el bronce para México después de superar duelos cerrados durante la competencia de compuesto varonil.
Rodrigo González de Alba consiguió el bronce para México después de superar duelos cerrados durante la competencia de compuesto varonil. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

DAFNE QUINTERO AVANZA Y SE CUELGA LA PLATA

Por la tarde, las mujeres de compuesto tomaron el escenario. La coahuilense Dafne Quintero enfrentó a la turca Hazal Burun en un duelo de constantes cambios en el marcador. Ambas comenzaron con una ronda perfecta, pero la mexicana logró mantener la concentración en los momentos decisivos y se impuso por 144-143.

En semifinales, Quintero avanzó a la disputa por el oro, mientras que la estadounidense Alexis Ruiz consiguió su pase a la final tras superar a la colombiana Sara López. La mexicana y Ruiz protagonizaron el último duelo de la jornada, en el que la representante de Estados Unidos se quedó con el primer lugar.

Así, Dafne Quintero conquistó la medalla de plata, mientras que Sara López obtuvo el bronce. Entre lágrimas la coahuilense agradeció el apoyo que le da la afición no solo a los arqueros locales, sino también a los mexicanos en general.

$!Dafne Quintero, representante de Monclova, Coahuila, conquistó la medalla de plata en la prueba de compuesto femenil.
Dafne Quintero, representante de Monclova, Coahuila, conquistó la medalla de plata en la prueba de compuesto femenil. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

UNA FIESTA EN LA PLAZA DE ARMAS

Además de las actuaciones mexicanas, el público saltillense se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada. Las gradas permanecieron ocupadas, las porras acompañaron cada disparo y los nombres de los arqueros fueron repetidos por los asistentes, especialmente durante la participación de los representantes nacionales.

La jornada dejó un saldo de dos medallas para México y confirmó el ambiente que se esperaba para una Final disputada en el corazón del Centro Histórico de Saltillo.

La fiesta del tiro con arco continuará este domingo en la Plaza de Armas de Saltillo. En punto de las 10:00 horas comenzarán los cuartos de final de recurvo varonil, mientras que a las 14:00 horas será el turno de la rama femenil, con los mejores arqueros del mundo en busca de avanzar a las siguientes rondas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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