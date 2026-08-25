¡Monólogo de campeón! Pogacar arrasa en La Vuelta a España y destroza la general

Tadej Pogacar convirtió la primera gran cita con la montaña de La Vuelta a España 2026 en una exhibición. Vestido con el maillot rojo, el esloveno atacó a 50 kilómetros de la meta y ganó en solitario en Andorra la Vella, tras pulverizar a los favoritos y confirmarse como amo absoluto de la carrera. La etapa 4 apenas tuvo 104.8 kilómetros, pero concentró cuatro ascensos y más de 3 mil metros de desnivel.

El pelotón afrontó Envalira, Beixalís y Ordino, los tres de primera categoría, antes del último castigo en La Comella. Hubo ritmo feroz y desgaste desde el arranque, pero todo quedó reducido a una pregunta: ¿quién podía resistir al campeón? La respuesta llegó en la Collada de Beixalís. Cuando Jay Vine terminó su trabajo para UAE Team Emirates-XRG, Pogacar aceleró sin mirar atrás. Felix Gall intentó seguirlo, pero apenas soportó unos metros. Primoz Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss y Richard Carapaz quedaron obligados a perseguir una silueta roja que se alejaba con cada pedalazo.

Pogacar coronó Beixalís con cerca de minuto y medio de margen, aumentó la brecha rumbo al Coll d’Ordino y comenzó La Comella con 3:12 de ventaja. Ya no era un ataque, sino un monólogo. Ni el descenso final puso en riesgo una victoria construida con potencia y superioridad demoledora. El líder detuvo el reloj en 2 horas, 40 minutos y 35 segundos. Jarno Widar ganó el sprint de los perseguidores para entrar segundo, a 2:39, mientras Gall completó el podio. Fue la escapada triunfal más larga de Pogacar entre sus 37 victorias en Grandes Vueltas y su segundo éxito en cuatro jornadas.

El mazazo sacudió la clasificación general. Pogacar aventaja ahora por 3:21 a Roglic y por 3:32 a Mas; Kuss marcha cuarto, a 3:44. Con 17 etapas todavía pendientes, la pelea por La Roja recibió un golpe que ya parece definitivo. La carrera entrará este miércoles a España con la etapa 5 de 173.3 kilómetros entre Falset y Roquetes. Pogacar irá tranquilo; sus perseguidores deberán transformar la procesión en competencia.

Temas

Ciclismo resultados

Localizaciones

Andorra

