TecNM-Saltillo entrega uniformes y material deportivo rumbo al Prenacional Región III

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    TecNM-Saltillo entrega uniformes y material deportivo rumbo al Prenacional Región III
    La directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz encabezó la ceremonia previa al arranque de las competencias deportivas. FOTO: CORTESÍA
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por Corin Zúñiga

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Más de 150 estudiantes representarán a los Burros Pardos en disciplinas como futbol, voleibol, baloncesto y beisbol

A unos días de iniciar el LXVIII Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico Nacional de México campus TecNM-Saltillo realizó la entrega de uniformes y material deportivo a las y los estudiantes que representarán a los Burros Pardos del 24 al 29 de mayo en la etapa regional.

La ceremonia se llevó a cabo en la sala de juntas de Dirección, donde más de 150 estudiantes de las distintas carreras que conforman la comunidad guinda y blanco recibieron el equipamiento previo al arranque de la competencia, la cual reunirá a 12 tecnológicos y tecnológicos superiores de la Región III.

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La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, encabezó la entrega simbólica acompañada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos; y Ricardo Blanco Rodríguez, jefe de Actividades Extraescolares.

Durante su mensaje, Sánchez Ruiz pidió a las y los estudiantes mantener el compromiso dentro y fuera de la cancha, además de continuar representando al TecNM-Saltillo en cada disciplina. También destacó que el hecho de llegar a esta etapa ya representa un logro para quienes integran las selecciones deportivas de la institución.

Por su parte, Ricardo Blanco Rodríguez agradeció el respaldo institucional para fortalecer las actividades deportivas, culturales y cívicas, así como el apoyo para entregar uniformes y material a los equipos representativos que participarán en el prenacional.

En el evento estuvieron presentes integrantes y entrenadores de futbol soccer, baloncesto, voleibol, beisbol y softbol femenil, además de Julián Méndez Flores, jefe de la Oficina de Promoción Deportiva.

El Prenacional Región III tendrá como sedes las instalaciones del TecNM-Saltillo, la Unidad Deportiva Jorge Castro, el Ateneo Fuente y espacios de la Universidad La Salle. Las actividades arrancarán oficialmente este domingo 24 de mayo con la ceremonia inaugural programada a las 18:30 horas en el Gimnasio Alejandro S. Guillot.

Las competencias se desarrollarán del 25 al 29 de mayo en disciplinas como baloncesto, futbol soccer, beisbol, softbol femenil, voleibol de sala y voleibol de playa, tanto en rama femenil como varonil.

Entre los equipos que defenderán los colores de los Burros Pardos destacan las selecciones de baloncesto dirigidas por Hiram Galán Jiménez, el equipo de beisbol comandado por Julián Méndez Flores, el softbol femenil bajo las órdenes de Jesús González Hernández, además de las escuadras de futbol y voleibol en ambas ramas.

El TecNM-Saltillo compartirá grupo con instituciones como Zacatecas, Laguna, Nuevo Laredo, Matehuala y San Luis Potosí en distintas disciplinas, buscando avanzar a la siguiente fase rumbo al nacional del sistema TecNM.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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