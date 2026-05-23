TecNM-Saltillo entrega uniformes y material deportivo rumbo al Prenacional Región III

La ceremonia se llevó a cabo en la sala de juntas de Dirección, donde más de 150 estudiantes de las distintas carreras que conforman la comunidad guinda y blanco recibieron el equipamiento previo al arranque de la competencia, la cual reunirá a 12 tecnológicos y tecnológicos superiores de la Región III.

A unos días de iniciar el LXVIII Evento Prenacional Deportivo del Tecnológico Nacional de México , el Tecnológico Nacional de México campus TecNM-Saltillo realizó la entrega de uniformes y material deportivo a las y los estudiantes que representarán a los Burros Pardos del 24 al 29 de mayo en la etapa regional.

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, encabezó la entrega simbólica acompañada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos; y Ricardo Blanco Rodríguez, jefe de Actividades Extraescolares.

Durante su mensaje, Sánchez Ruiz pidió a las y los estudiantes mantener el compromiso dentro y fuera de la cancha, además de continuar representando al TecNM-Saltillo en cada disciplina. También destacó que el hecho de llegar a esta etapa ya representa un logro para quienes integran las selecciones deportivas de la institución.

Por su parte, Ricardo Blanco Rodríguez agradeció el respaldo institucional para fortalecer las actividades deportivas, culturales y cívicas, así como el apoyo para entregar uniformes y material a los equipos representativos que participarán en el prenacional.

En el evento estuvieron presentes integrantes y entrenadores de futbol soccer, baloncesto, voleibol, beisbol y softbol femenil, además de Julián Méndez Flores, jefe de la Oficina de Promoción Deportiva.

El Prenacional Región III tendrá como sedes las instalaciones del TecNM-Saltillo, la Unidad Deportiva Jorge Castro, el Ateneo Fuente y espacios de la Universidad La Salle. Las actividades arrancarán oficialmente este domingo 24 de mayo con la ceremonia inaugural programada a las 18:30 horas en el Gimnasio Alejandro S. Guillot.

Las competencias se desarrollarán del 25 al 29 de mayo en disciplinas como baloncesto, futbol soccer, beisbol, softbol femenil, voleibol de sala y voleibol de playa, tanto en rama femenil como varonil.