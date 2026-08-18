Tecnológico de Saltillo celebrará 75 años con carrera recreativa 5K el 18 de octubre

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    Tecnológico de Saltillo celebrará 75 años con carrera recreativa 5K el 18 de octubre
    La convocatoria contempla categorías para estudiantes, ExaTecs, personal activo, personas con discapacidad y público general. FOTO: CORTESÍA

Con un costo de 300 pesos, la carrera del Tec de Saltillo tendrá un recorrido por Venustiano Carranza, Avenida Universidad y bulevar Humberto Hinojosa Domínguez

El Tecnológico de Saltillo presentó oficialmente la segunda edición de su carrera recreativa “Camina-Trota-Corre”, actividad que se realizará el próximo 18 de octubre sobre la Ruta Recreativa, como parte de las celebraciones por el 75 aniversario de la fundación de la institución.

La presentación se llevó a cabo en el Centro de Información “Federico Berrueto Ramón”, encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien estuvo acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, representantes sindicales y estudiantiles, así como el comité organizador.

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Durante el encuentro, la directora destacó que la actividad busca fortalecer la convivencia entre la comunidad del Tecnológico de Saltillo y promover la actividad física como parte de las acciones de Formación Integral.

$!Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”.
Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”. FOTO: CORTESÍA

La competencia tendrá como punto de salida el emblemático Frontispicio del Tecnológico de Saltillo. El primer banderazo será a las 7:00 horas para las personas con discapacidad, mientras que el resto de los participantes arrancará a las 7:05 horas.

El recorrido contempla avanzar por Venustiano Carranza hacia el sur, continuar por Avenida Universidad hasta la calle Chihuahua, donde se realizará el retorno para dirigirse nuevamente hacia el norte hasta el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez. Desde ese punto, los corredores regresarán hacia el sur para concluir en el Frontispicio.

La convocatoria contempla cinco categorías: estudiantes en activo, ExaTecs, personal docente y no docente activo, personas con discapacidad y categoría libre, esta última abierta al público en general. En el caso de participantes con discapacidad visual será obligatorio contar con un guía.

$!Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”.
Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”. FOTO: CORTESÍA

Las inscripciones comenzaron el 3 de agosto y se realizarán exclusivamente en línea, con fecha límite del 2 de octubre de 2026 a las 23:59 horas, siempre que exista disponibilidad. El costo es de 300 pesos.

Cada participante recibirá el llamado “Burro Kit”, integrado por playera alusiva, número y medalla conmemorativa, además de un paquete de recuperación con bebida hidratante, barra energética y fruta. También habrá puntos de hidratación y servicio médico durante la ruta.

$!Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”.
Los participantes recibirán playera, número, medalla conmemorativa y un paquete de recuperación como parte del “Burro Kit”. FOTO: CORTESÍA

Los primeros lugares de cada categoría, en ambas ramas, recibirán trofeo. La entrega de kits se realizará el 17 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en un módulo instalado en el Frontispicio del Tecnológico de Saltillo. No habrá registros el día de la carrera.

Ana Sofía Ortiz Flores, presidenta del CESA, invitó finalmente a los estudiantes a sumarse a la actividad, al considerar que además de fomentar la activación física, contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia hacia la institución.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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