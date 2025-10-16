Tena, encaminado a ser leyenda como director técnico de Guatemala, si clasifica al Mundial

    Tena, encaminado a ser leyenda como director técnico de Guatemala, si clasifica al Mundial
    ‘El Flaco’ Tena ha tenido un desempeño sobresaliente con la selección chapina, pero no ha sido nada fácil el grupo que le tocó. FOTO: X

Aunque el calendario de partidos eliminatorios no ha sido benévolo, el director técnico mexicano cerrará de local los últimos encuentros

Luis Fernando Tena mantiene viva la esperanza de que la Selección de Guatemala logre, por primera vez en su historia, clasificarse a una Copa del Mundo, luego de un sufrido triunfo por 1-0 ante El Salvador como visitante, sin embargo, el entrenador mexicano no se calló lo que trae atorado sobre la forma en que la Concacaf ha programado los partidos de su escuadra.

Tena expresó su molestia por lo que calificó como un trato injusto hacia su equipo. Señaló que el calendario ha sido un obstáculo importante en las aspiraciones mundialistas de Guatemala, al tener que disputar tres partidos consecutivos como visitante, algo que —según él— afectó el rendimiento y las posibilidades de sumar más puntos.

“No nos favoreció el sorteo. Si no hubiésemos ganado hoy, los dos partidos finales no nos sirven para nada. Hubiese estado el estadio vacío, imagínate lo duro que habría sido eso. Ni el empate servía hoy”, expresó Tena ante los medios.

Guatemala comenzó la última fase de las eliminatorias de Concacaf con una inesperada derrota en casa ante El Salvador. Posteriormente, el equipo chapín debió enfrentar tres duelos fuera de su territorio ante Panamá, Surinam y nuevamente El Salvador.

A pesar de las dificultades, los dirigidos por Tena rescataron cinco puntos que mantienen vivo su sueño. Actualmente, Guatemala se ubica en la tercera posición del Grupo A, a solo un punto de los líderes Surinam y Panamá.

La gran ventaja para el conjunto guatemalteco es que cerrará la eliminatoria jugando ambos partidos en casa, precisamente ante esas dos selecciones, lo que alimenta la ilusión de todo un país de ver su bandera ondeando por primera vez en una Copa del Mundo.

En Guatemala, la prensa deportiva ha reconocido de forma general el trabajo de Luis Fernando Tena al frente del combinado nacional. Medios como Prensa Libre, GuatefUtbol y Diario La Hora destacan la organización, disciplina y mentalidad competitiva que ha logrado inculcar en un grupo joven y con poca experiencia internacional.

Aunque algunos analistas critican la falta de contundencia en el ataque y ciertas decisiones tácticas conservadoras, la mayoría coincide en que Tena ha dignificado el nivel del futbol guatemalteco y ha devuelto la ilusión a la afición.

Bajo su gestión, la Selección ha mostrado mejor orden defensivo, solidez colectiva y carácter competitivo, elementos que han permitido que Guatemala esté más cerca que nunca de cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo.

