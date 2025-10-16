Chivas está dispuesto a borrar la ‘huella imborrable’ de Omar N, su goleador histórico

La detención de Omar N, ex delantero histórico del Guadalajara, sigue dejando huella dentro y fuera de la cancha. Desde que se dio a conocer su vinculación a proceso por presunto abuso sexual, el entorno del futbolista ha quedado marcado, y su nombre comenzó a desaparecer de varios espacios donde antes era motivo de orgullo rojiblanco.

Mientras la justicia define su situación legal, el Rebaño Sagrado parece haber tomado una postura clara: distanciarse completamente del jugador que alguna vez fue ídolo y referente goleador del club. Y el gesto más reciente no pasó inadvertido entre los aficionados que visitan el estadio Akron.

De acuerdo con información publicada por el columnista “El Francotirador”, el museo de Chivas retiró una de las piezas más emblemáticas: la playera conmemorativa de los goles históricos de Omar N con el equipo. En su lugar, el espacio ahora muestra un recuento de los jugadores rojiblancos que han sido mundialistas con la Selección Mexicana, donde —por supuesto— no aparece el mochiteco.

Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial, la decisión ha generado polémica entre la afición. Algunos creen que se trata de una medida temporal por la reciente visita del Tri al estadio Akron, mientras que otros aseguran que Chivas busca cortar definitivamente todo lazo con el ex jugador.

Y NI HABLAR DEL MUNDIAL 2026

El distanciamiento no termina ahí. Originalmente, Omar N estaba considerado para ser uno de los embajadores de la sede Guadalajara de cara al Mundial 2026, junto a figuras destacadas del deporte tapatío. Sin embargo, tras el escándalo, la organización decidió borrarlo del proyecto y sustituirlo con una figura muy querida: Lorena Ochoa, la golfista mexicana reconocida a nivel mundial.

Así, el que fuera goleador histórico del Rebaño se queda sin uno de los reconocimientos más importantes que recibiría en su carrera, mientras que el club y los organizadores del Mundial en la Perla Tapatía optaron por tomar distancia total en medio de las acusaciones.

Omar Bravo Torrecillas es considerado uno de los grandes ídolos en la historia del Club Deportivo Guadalajara. Durante sus distintas etapas con el equipo, se consolidó como máximo goleador histórico de Chivas, con 160 goles oficiales.

Debutó en el año 2001 y fue pieza clave en el campeonato del Torneo Apertura 2006, donde anotó dos goles en la final contra Toluca. Además, fue seleccionado nacional en la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde también marcó un doblete frente a Irán.