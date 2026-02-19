‘Tengo 4 hijos y no quiero que naden’... Michael Phelps denuncia que la presión en la selección de EU afectó gravemente su salud mental

/ 19 febrero 2026
    ‘Tengo 4 hijos y no quiero que naden’... Michael Phelps denuncia que la presión en la selección de EU afectó gravemente su salud mental
    El nadador olímpico más exitoso de la historia habló sobre cómo la exigencia extrema del deporte de alto rendimiento afectó su salud mental y por qué no quiere que sus hijos vivan lo mismo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Michael Phelps confesó que la presión en la selección de Estados Unidos afectó su salud mental y aseguró que no quiere que sus hijos practiquen natación competitiva

Durante más de una década, Michael Phelps dominó la natación mundial con una autoridad que parecía imposible de igualar. Con 23 medallas de oro olímpicas y 28 preseas en total, el estadounidense se convirtió en una leyenda viva del deporte entre los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Río 2016. Sin embargo, detrás de los récords y los triunfos, existía una realidad menos visible: la presión constante que terminó impactando profundamente su salud mental.

Hoy, a los 40 años y retirado de la alta competición, el exnadador reflexiona sobre su carrera desde una perspectiva distinta. En una entrevista reciente, reconoció que durante años se veía a sí mismo únicamente como un atleta obsesionado con ganar, una identidad que lo llevó a desconectarse emocionalmente de su propia vida.

El cambio llegó con el tiempo, la terapia y la paternidad. Actualmente, Phelps afirma sentirse más pleno como persona que como campeón olímpico, un contraste que revela el costo humano detrás del éxito deportivo extremo.

DEL OLIMPO DEPORTIVO A LA BÚSQUEDA PERSONAL

El palmarés del estadounidense sigue siendo considerado uno de los más impresionantes en la historia del deporte. Su actuación en Pekín 2008, donde ganó ocho medallas de oro en una sola edición, superó el récord de Mark Spitz y lo consolidó como el nadador más dominante de todos los tiempos.

Durante años protagonizó rivalidades memorables, como la que mantuvo con Ryan Lochte, y rompió múltiples récords mundiales. Sin embargo, la exigencia física y psicológica que implicaba mantenerse en la cima generó consecuencias que no siempre se percibían desde el exterior.

El propio Phelps ha reconocido que llegó a experimentar episodios de depresión y ansiedad, además de una sensación de despersonalización provocada por la hiperexigencia competitiva. Según sus palabras, hubo momentos en los que incluso cuestionó el sentido de su vida fuera del deporte.

LA PATERNIDAD COMO NUEVA PRIORIDAD

Convertido en padre de cuatro hijos, el exnadador asegura que su mayor logro ya no está en las piscinas, sino en su familia. Disfruta ver crecer a sus hijos y acompañarlos en sus propios intereses deportivos, pero con una premisa clara: la felicidad debe estar por encima del rendimiento.

Su postura sobre la natación es contundente. Phelps ha declarado que no desea que sus hijos pasen por la misma presión que él vivió durante más de 20 años dentro del sistema deportivo de Estados Unidos, particularmente en su relación con USA Swimming.

Aun así, reconoce que respetaría la decisión de sus hijos si eligieran ese camino, siempre que existieran condiciones saludables y un entorno de confianza. La prioridad, insiste, es el bienestar emocional antes que cualquier medalla.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO

El campeón olímpico también ha cuestionado la estructura del deporte de alto rendimiento en su país. Según explicó, durante años intentó impulsar cambios internos en la organización, pero encontró resistencia y falta de apertura por parte de dirigentes y entrenadores.

Phelps considera que la salud mental de los atletas debe ocupar un lugar central en el futuro del deporte profesional. Para él, la transparencia, el liderazgo y el acompañamiento psicológico son elementos esenciales que aún requieren mejoras significativas.

Su testimonio se suma a una conversación global cada vez más presente: el costo emocional de la excelencia deportiva y la necesidad de construir entornos competitivos más humanos.

DATOS CURIOSOS

• Michael Phelps es el atleta olímpico más condecorado de la historia.

• Ganó medallas en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos · Atenas 2004 · Pekín 2008 · Londres 2012 · Río 2016.

• Tras su retiro, se ha convertido en promotor de la concientización sobre salud mental en deportistas.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

