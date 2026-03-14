$!Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Omar García Harfuch alcanzó otro nivel de alcance gracias a los comerciantes, pero ahora de cobijas. La figura del secretario de Seguridad ha desfilado tras anaqueles de impresiones en 3D, toallas, playeras y fiestas temáticas; sin embargo, la tendencia del cobertor se pronunció a inicios de marzo, días después de la muerte de Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”.

“Harfuch cobijas”, “harfuchitos”, “Harfuch playeras”, “Harfuch sin camisa” son las sugerencias de búsqueda que arrojan las plataformas al escribir su nombre. Existen decenas de videos con comerciantes de a pie ofreciendo las cobijas con el rostro de Harfuch; en internet también se pueden encontrar vía Amazon y Mercado Libre, y van desde los 263 pesos hasta los 358 , según el tamaño y texturas, una de las más populares es la súper suave.

De acuerdo con Google Trends , plataforma que permite conocer las tendencias de búsqueda, fue a partir del 3 de marzo que en Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México se comenzaron a registrar picos de búsquedas por el producto.

En un reportaje realizado por El País , comerciantes revelaron que después de la muerte del Mencho, el pasado 22 de febrero, la euforia por las cobijas se disparó.

El secretario salió bien evaluado en una encuesta donde se investigó sobre la percepción de los ciudadanos respecto al operativo para detener a Nemesio Oseguera. En este ejercicio, realizado por El Financiero , también se documentó una mejora en la percepción ciudadana respecto al Gobierno federal.

ANTECEDENTE ENTRE EL MENCHO Y HARFUCH

Entre el Mencho y Harfuch hay una historia en particular que resonó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El 26 de junio del año 2020, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fue emboscado por un convoy donde se utilizaron armas de alto poder. García Harfuch sobrevivió a pesar de los tres impactos de bala recibidos. El ataque, de acuerdo con fuentes oficiales, fue orquestado por Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, y ejecutado por el autor material señalado como José Armando “N”, jefe de sicarios del grupo.

El atentado contra Omar García Harfuch es la primera búsqueda relacionada al funcionario. La historia de “Batman”, como también se le ha popularizado, es otro de los atractivos a consultar, al igual que su situación marital y detalles respecto a su físico.