Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’

Durante la entrevista, difundida por la cadena estadounidense Newsmax , el titular de seguridad federal explicó detalles sobre la operación que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes , conocido como “El Mencho” , identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , en un medio de Estados Unidos generaron eco tanto en el ámbito político como en la conversación pública. El funcionario apareció en un segmento televisivo donde abordó uno de los operativos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en México.

El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde se viralizó el momento en que el funcionario describía el despliegue militar que permitió ubicar y neutralizar al líder criminal.

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OPERATIVO MILITAR EN TRES COMPONENTES

Durante la conversación televisiva, García Harfuch detalló la estructura del operativo realizado por las Fuerzas Armadas mexicanas. Según explicó, la acción se desarrolló en cuestión de horas mediante una coordinación entre unidades terrestres y aéreas.

“Se realizó en tres componentes: un componente terrestre, donde iban también elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de Fuerzas Especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.

El funcionario señaló que este despliegue permitió actuar con rapidez y precisión en el objetivo. De acuerdo con su explicación, la operación fue planeada bajo protocolos militares de alto nivel y con participación directa del Ejército mexicano y la Fuerza Aérea.

Además, el secretario subrayó que el mensaje central de estas acciones es combatir la impunidad que históricamente ha afectado a las víctimas de la violencia criminal en el país.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”.

UNA FIGURA QUE RESUENA EN MEDIOS DE ESTADOS UNIDOS

La presencia mediática de Omar García Harfuch en Estados Unidos no es un hecho aislado. En los últimos meses, su nombre ha aparecido de manera recurrente en reportes de medios internacionales y análisis sobre cooperación bilateral en materia de seguridad.

El diario The New York Times ha destacado anteriormente su papel al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalando que su gestión ha contribuido a reforzar el intercambio de inteligencia entre ambos países.

De acuerdo con ese reporte, el trabajo coordinado con agencias estadounidenses ha permitido incrementar la captura de criminales buscados internacionalmente, así como agilizar procesos de extradición relacionados con delitos de narcotráfico.

Incluso durante audiencias en el Congreso estadounidense, representantes de organismos como la Central Intelligence Agency (CIA) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) han mencionado avances en los operativos conjuntos enfocados en frenar el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

UNA PIEZA CLAVE EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Dentro del actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la figura de García Harfuch se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la política de seguridad pública.

Desde su llegada al cargo, la administración federal ha presentado informes periódicos sobre decomisos, detenciones y desmantelamiento de laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico. Estos reportes forman parte de la narrativa oficial que busca mostrar resultados concretos en la lucha contra organizaciones criminales.

El reciente fragmento televisivo difundido en Estados Unidos se sumó a ese contexto, reforzando la proyección internacional de la estrategia mexicana contra el crimen organizado.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA ENTREVISTA

· El fragmento del programa donde aparece Omar García Harfuch se viralizó principalmente en redes sociales y clips de video compartidos en plataformas digitales.

· La cadena Newsmax suele dedicar segmentos especiales a temas de seguridad internacional y política exterior.

· El nombre de “El Mencho” volvió a posicionarse en tendencias digitales tras difundirse la entrevista televisiva.