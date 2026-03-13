EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 13 marzo 2026
    EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano
    La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas. ESPECIAL.

La autorización incluye transacciones en las que estén involucrados el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

TE PUEDE INTERESAR: Informe revela que EU cometió un error de orientación sobre objetivos, siendo responsables del ataque a escuela de niñas en Irán

De acuerdo a lo que se informó la licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse ene territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de CHina, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

Con esta situación se relajan las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce además en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Fue hoy que se informó que l guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sigue impactando directamente la producción de petróleo y su distribución, lo que ha llevado a la desestabilización de los precios de la gasolina y ha afectado los bolsillos de los consumidores.

La escalada de precios de la gasolina llevó a Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para incrementar la oferta y a levantar temporalmente las restricciones a los otros países para que puedan adquirir petróleo ruso sancionado por Washington.

Cabe recordar que Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

A pesar de las incertidumbres globales, las entregas de combustible en EEUU siguen siendo ininterrumpidas y las estaciones se abastecen con normalidad.

Las subidas de precios de esta semana se deben al incremento de los precios del crudo y al precio mayorista de la gasolina, no a la falta de combustible. Cuánto más suban los precios dependerá de cuánto tiempo persistan las interrupciones en el transporte marítimo y cuándo y a qué nivel se estabilicen los precios del petróleo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
Donald Trump celebra bombardeo en la isla de Kharg, Irán

Donald Trump celebra bombardeo masivo en territorio iraní
El presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo hace días a la prensa que ‘no sabe nada al respecto’.

Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, da una conferencia de prensa en Washington.

Pete Hegseth: Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, está “herido” y “desfigurado”
Plan B-illete

Plan B-illete