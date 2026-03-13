EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano.

El departamento dirigido por Scott Bessent levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

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De acuerdo a lo que se informó la licencia estipula que cualquier contrato debe regirse por la legislación estadounidense y las disputas resolverse ene territorio estadounidense.

En otra licencia, el Departamento del Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y ciertos actores de CHina, ni tampoco con personas sancionadas por Washington.

La semana pasada, el Gobierno de Trump emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses.

Con esta situación se relajan las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída de Nicolás Maduro a comienzos de año.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce además en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Fue hoy que se informó que l guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sigue impactando directamente la producción de petróleo y su distribución, lo que ha llevado a la desestabilización de los precios de la gasolina y ha afectado los bolsillos de los consumidores.

La escalada de precios de la gasolina llevó a Estados Unidos a liberar parte de sus reservas estratégicas de crudo para incrementar la oferta y a levantar temporalmente las restricciones a los otros países para que puedan adquirir petróleo ruso sancionado por Washington.

Cabe recordar que Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

A pesar de las incertidumbres globales, las entregas de combustible en EEUU siguen siendo ininterrumpidas y las estaciones se abastecen con normalidad.

Las subidas de precios de esta semana se deben al incremento de los precios del crudo y al precio mayorista de la gasolina, no a la falta de combustible. Cuánto más suban los precios dependerá de cuánto tiempo persistan las interrupciones en el transporte marítimo y cuándo y a qué nivel se estabilicen los precios del petróleo.