$!Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica

Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico, mientras que 283 concluyeron su preparación como especialistas. Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos por excelencia académica a estudiantes destacados en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, en una ceremonia que fue encabezada por Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios, y Ruy López Ridaura, subdirector de Servicios de Salud. TE PUEDE INTERESAR: Renuevan por seis meses acuerdo voluntario para fijar en 24 pesos el tope de la gasolina Magna “Este proceso refleja el fortalecimiento de la enseñanza médica dentro de la institución”, destacó la empresa petrolera en un comunicado conjunto con la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno de México. De esta forma, Pemex reafirmó una tradición académica que mantiene desde el año 1969, cuando comenzaron los primeros cursos de especialidades médicas en el Hospital Central Norte.

CURSOS DE PEMEX ALCANZAN HASTA 13 ESPECIALIDADES CON INVERSIÓN MILLONARIA La formación médica que ofrece Pemex abarca 13 cursos de especialidad de entrada directa, de los cuales 6 don de entrada directa (subespecialidades) y 4 de alta especialidad. A la par, se fortalecen los servicios de salud en la institución con una inversión de 2 mil 810 millones de pesos para 2026. Pemex informó que el monto asignado representa una inversión adicional de 2 mil millones con respecto a lo previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, y un incremento del 100 por ciento comparado con lo invertido en 2016.

Ante ello, Villegas Silva declaró que “la salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, así como de sus familias, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como empresa. En esta tarea, ustedes desempeñan un papel fundamental”. DESTACAN ESFUERZO Y VOCACIÓN Previo a la entrega de reconocimientos a los médicos residentes destacados, Villegas Silva expresó su confianza en que esta nueva generación contribuirá no sólo a seguir fortaleciendo la calidad y el compromiso del sistema de salud de la institución, sino el compromiso con todo el país.

En su intervención, López Ridaura agradeció a Villegas Silva el impulso que ha dado a los servicios de salud de Pemex, y reconoció el incremento al gasto de inversión que servirá para dar mantenimiento en todas las unidades, así como mejorar la infraestructura y la atención médica. TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos El subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos también destacó la ardua labor que realizan especialistas, personal docente y autoridades del sistema de salud institucional en la formación de las y los médicos residentes, que permitió elevar en este ciclo el indicador de titulación oportuna de 72 a 96 por ciento en tan solo un año, fortaleciendo así la formación de profesionales altamente capacitados que contribuyen a garantizar servicios de salud de calidad dentro de la empresa y en el país. Por parte de Pemex estuvieron presentes profesores, jefas de enseñanza e investigación, directores de las unidades médicas, así como autoridades de capital humano, atención médica y salud. También asistieron personas servidoras públicas de la Secretaría de Salud y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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