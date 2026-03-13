Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’

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/ 13 marzo 2026
    Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
    La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos. CUARTOSCURO
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por El Universal

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Sedena explicó que el general Óscar Rentería seguirá su ruta profesional en el Ejército y se plantea que el nuevo titular sea militar en activo

CULIACÁN, SIN.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la salida del general Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se deba a un mal desempeño y afirmó que se trata de un relevo dentro de la estrategia de seguridad.

Al ser cuestionada sobre el cambio en el mando de la corporación estatal, la Mandataria federal sostuvo: “No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que haber”.

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En el mismo contexto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que la designación del general Rentería Schazarino se basó en su trayectoria, profesionalismo y antecedentes dentro de su carrera militar.

Añadió que durante su gestión se impulsó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, como parte del esquema de trabajo en materia de seguridad.

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El funcionario señaló que, al tratarse de un militar en activo, es necesario que continúe con su ruta profesional dentro del Ejército, por lo que se consideró conveniente su relevo.

Indicó que el general será incorporado a otras actividades dentro de la institución castrense, con el fin de que continúe acumulando experiencia para avanzar en su carrera militar.

Asimismo, adelantó que se propuso al gobernador de Sinaloa que el nuevo titular de Seguridad Pública también sea un militar en activo.

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