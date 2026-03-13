Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel

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Internacional
/ 13 marzo 2026
    Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
    Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel Vanguardia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la soberania de México no se negocia

El 13 de marzo se reportó que nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció a la presidenta Sheinbaum de México atacar a los cárteles mexicanos con el ejército estadounidense.

No obstante, en una publicación de Trump detalló que la presidenta de México volvió a rechazar el apoyo de los Estados Unidos contra el cártel de México. ‘Ella no debería haber rechazado mi ayuda. Le ofrecí deshacernos de los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere hacer eso’ aseveró el presidente de los Estados Unidos.

Previamente, Donald Trump había declarado que México era el epicentro del crimen organizado, específicamente, del narcotráfico en Latinoamérica. En la misma publicación en la que compartió el rechazo de Sheinbaum, Trump reiteró que México es ‘controlado por los cárteles de la droga’.

SHEINBAUM RESPONDE A PUBLICACIÓN DE TRUMP

Tras la declaración de Donald Trump sobre México y el rechazo de Sheinbaum al apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles, la misma mandataria de México respondió:

Que bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos México hemos dicho que no, porque es la verdad hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no’.

Ante la viralización de ambas declaraciones, y la respuesta de usuarios de las redes sociales, Sheinbaum agregó a su comentario que ambas naciones ya están en coordinación en materia de seguridad contra el crimen organizado.

A lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, la soberanía y esa no está en negociación’.

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La nueva propuesta de los Estados Unidos ocurre después de que la administración de Trump organizara, con varios países de Latinoamérica, la cumbre de ‘El Escudo de las Américas’, cuyo objetivo es que el ejército estadounidense pueda obrar dentro de los territorios latinos, partícipes en la alianza.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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