Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel

Previamente, Donald Trump había declarado que México era el epicentro del crimen organizado, específicamente, del narcotráfico en Latinoamérica. En la misma publicación en la que compartió el rechazo de Sheinbaum, Trump reiteró que México es ‘ controlado por los cárteles de la droga ’.

No obstante, en una publicación de Trump detalló que la presidenta de México volvió a rechazar el apoyo de los Estados Unidos contra el cártel de México. ‘ Ella no debería haber rechazado mi ayuda. Le ofrecí deshacernos de los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere hacer eso ’ aseveró el presidente de los Estados Unidos.

El 13 de marzo se reportó que nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , le ofreció a la presidenta Sheinbaum de México atacar a los cárteles mexicanos con el ejército estadounidense.

SHEINBAUM RESPONDE A PUBLICACIÓN DE TRUMP

Tras la declaración de Donald Trump sobre México y el rechazo de Sheinbaum al apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra los cárteles, la misma mandataria de México respondió:

‘Que bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos México hemos dicho que no, porque es la verdad hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no’.

Ante la viralización de ambas declaraciones, y la respuesta de usuarios de las redes sociales, Sheinbaum agregó a su comentario que ambas naciones ya están en coordinación en materia de seguridad contra el crimen organizado.

‘A lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, la soberanía y esa no está en negociación’.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’

La nueva propuesta de los Estados Unidos ocurre después de que la administración de Trump organizara, con varios países de Latinoamérica, la cumbre de ‘El Escudo de las Américas’, cuyo objetivo es que el ejército estadounidense pueda obrar dentro de los territorios latinos, partícipes en la alianza.