¿A qué hora juega Jannik Sinner vs Jiri Lehecka? Ver en vivo la Final de Miami 2026 en México

La Final del Miami Open 2026 ya quedó definida y enfrentará a Jannik Sinner contra Jiri Lehecka, en un choque que pondrá frente a frente al campeón consolidado del circuito y a uno de los jugadores que más crecimiento ha mostrado en esta gira de cancha dura. El partido por el título se jugará este domingo 29 de marzo a la 1:00 de la tarde. La transmisión para Latinoamérica, incluido México, corresponde a ESPN International Latam, mientras que la programación de ESPN también marca la final en sus pantallas y en Disney+ Plan Premium. Sinner llega como el gran favorito. El italiano, número 2 del ranking, avanzó a la final tras derrotar a Alexander Zverev y se instaló por cuarta vez en el partido por el campeonato en Miami, torneo que ya conquistó en 2024.

Además, arriba a esta definición con la posibilidad de completar el llamado Sunshine Double, luego de haberse coronado también en Indian Wells, una combinación que en el tenis varonil no se consigue desde Roger Federer en 2017. Del otro lado estará Lehecka, quien firmó la mejor semana de su carrera en Masters 1000 al meterse a su primera final de esta categoría tras vencer con autoridad a Arthur Fils. El checo no ha cedido sets en su camino hacia la definición y, con este resultado, aseguró además un salto importante en la clasificación mundial, colocándose al menos en el puesto 14 del ranking en vivo. Su irrupción le da a la final un aire distinto: no es solo un aspirante inesperado, sino un jugador que viene sosteniendo un tenis sólido, agresivo y sin titubeos. En el historial entre ambos, la ventaja también favorece claramente a Sinner. El ATP Head2Head oficial tiene al italiano arriba 3-0 sobre Lehecka, un dato que refuerza su condición de candidato para levantar el trofeo en Florida.

A eso se suma el momento competitivo del europeo, que ha enlazado una racha dominante en torneos Masters 1000 y ha mostrado una enorme solvencia con el saque en sus más recientes compromisos. La final del Miami Open 2026, entonces, presenta dos narrativas claras: la de Sinner, que va por otro título grande y por confirmar su dominio en la gira estadounidense, y la de Lehecka, que buscará firmar la sorpresa más importante de su carrera en una de las plazas más relevantes del calendario ATP.

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