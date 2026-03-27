¿A qué hora juega México vs Portugal y dónde ver en vivo? Alineaciones y la polémica de ‘CR7’ en la reapertura del Banorte

¿A qué hora juega México vs Portugal y dónde ver en vivo? Alineaciones y la polémica de ‘CR7’ en la reapertura del Banorte

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

México recibe a Portugal en un amistoso de alto perfil que servirá como termómetro rumbo al Mundial 2026, con Raúl Jiménez y Bruno Fernandes como focos principales en un duelo que también pondrá a prueba la nueva cara del Estadio Banorte

Fútbol
/ 27 marzo 2026
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La Selección Mexicana enfrentará este sábado a Portugal en la Ciudad de México, en un partido amistoso que servirá como una de las últimas pruebas de alto nivel para Javier Aguirre antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, además de su peso deportivo, tendrá un ingrediente especial: será la reapertura del Estadio Banorte, el inmueble que albergará el juego inaugural del Mundial el próximo 11 de junio.

El juego entre México y Portugal está programado para las 7 de la noche, y podrá verse por TUDN, TV Azteca y Canal 5, además de otras ventanas de cobertura internacional.

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En la previa, el director técnico del Tri, el “Vasco” Aguirre, consideró que enfrentar a Portugal el sábado “será el mejor ensayo para el 11 de junio” ante Sudáfrica.

Si bien Portugal llegó a México sin , el seleccionador mexicano consideró a este rival como un selección de elite.

“Tan solo veo los nombres y su valor de mercado, que creo que son 800 millones de euros lo que valen, y te das cuenta de que están en equipos top. Entonces nos van a exigir y tenemos que estar a la altura”, apuntó Aguirre.

Por otro lado, Roberto Martínez, mandamás de los lusitanos, Roberto Martínez, destacó la capacidad de su colega Javier Aguirre para conducir al Tricolor en el Mundial 2026:

“Creo que (Vasco) es la persona indicada para llevarlos lejos, y creo que tendrán un gran Mundial”, en referencia al reto de alcanzar los Cuartos de Final.

El técnico portugués reconoció la dificultad de enfrentar al Tricolor en casa; sobre todo, con el compromiso histórico de reabrir el Coloso, que será tres veces mundialista tras 1970 y 1986.

“Será especial y muy difícil (jugar en el Azteca). México no ha perdido en casa en mucho tiempo, así que es el tipo de prueba que buscamos”.

$!El Estadio Banorte volverá a abrir sus puertas con el México vs Portugal, en un partido que también funcionará como escaparate para mostrar las adecuaciones del inmueble de cara a la Copa del Mundo 2026.
El Estadio Banorte volverá a abrir sus puertas con el México vs Portugal, en un partido que también funcionará como escaparate para mostrar las adecuaciones del inmueble de cara a la Copa del Mundo 2026. FOTO: ESPECIAL

Cómo llegan México y Portugal

México llega a este compromiso como el campeón vigente de la Liga de Naciones de Concacaf, logro que consiguió al vencer 2-1 a Panamá con doblete de Raúl Jiménez, mientras que esta Fecha FIFA de marzo forma parte de su preparación final rumbo al Mundial en casa.

Del lado portugués, el cuadro de Roberto Martínez selló su boleto a la Copa del Mundo como líder de su grupo tras golear 8-1 a Armenia, luego de una recta final de eliminatoria en la que también empató con Hungría y cayó ante Irlanda.

México tendrá así un examen de máxima exigencia ante una Portugal repleta de talento, en una noche que no solo medirá el nivel del Tricolor rumbo a 2026, sino también el estado real del Estadio Banorte en su regreso al primer plano internacional.

Posibles alineaciones

México perfila una base cercana a su 11 titular mundialista, con Raúl Jiménez como referente ofensivo. Una posible alineación del Tri sería con: Raúl Rangel en portería; defensa con César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo; medio campo con Erick Lira, Álvaro Fidalgo y Carlos Rodríguez; y ataque con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Portugal, sin Cristiano Ronaldo, alinearía con Rui Silva; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos y João Félix. Esta proyección se basa en la convocatoria oficial lusa, el peso reciente de sus figuras y la estructura que ha manejado Roberto Martínez.

El jugador clave de cada selección

En México, el nombre a seguir es Raúl Jiménez, no solo por su experiencia, sino porque llega en buen momento futbolístico y ya demostró ser decisivo en instancias importantes con la Selección Mexicana.

En Portugal, el foco apunta a Bruno Fernandes, un mediocampista que combina liderazgo, llegada, gol y capacidad para marcar el ritmo de un equipo que luce muy fuerte en la mitad de la cancha.

Así reabrirá el Estadio Banorte

La reinauguración del Estadio Banorte también será puesta a prueba con este partido.

Entre las principales adecuaciones aparecen el nuevo césped híbrido natural, renovación de vestidores, butacas, baños, nuevas áreas de hospitality, cerca de mil puntos de wifi, unas 200 cámaras de vigilancia y un sistema de luces LED en el inmueble.

Entre los desaciertos más destacados de ocupar el recinto previo al Mundial es que no cuenta con estacionamiento interno, sin embargo, el Gobierno de la CDMX implementó un Plan de Movilidad para llegar a este sitio.

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Las obras siguieron hasta los días previos al encuentro y solo se mantuvieron labores esenciales para dejar listo el recinto para México vs Portugal.

La polémica por Cristiano Ronaldo

El otro gran tema de la previa es la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado para el amistoso.

$!La ausencia de Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los temas centrales de la previa entre México y Portugal, al quedar fuera de un amistoso que había generado expectativa por la posible presencia del astro luso en el Estadio Banorte.
La ausencia de Cristiano Ronaldo se convirtió en uno de los temas centrales de la previa entre México y Portugal, al quedar fuera de un amistoso que había generado expectativa por la posible presencia del astro luso en el Estadio Banorte. FOTO: ESPECIAL

Roberto Martínez explicó que el delantero se quedó en recuperación por una lesión muscular leve y que su situación no pone en riesgo su presencia en el Mundial, pero su baja golpeó el atractivo mediático de un duelo que apuntaba a tener a una de las máximas leyendas del futbol mundial en la reapertura del estadio capitalino.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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