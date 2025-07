Alcaraz y Sabalenka avanzan con autoridad en Wimbledon y mantienen vivo el sueño del título

En el tercer parcial, un quiebre en el quinto juego marcó la diferencia. El español mantuvo la concentración, salvó momentos de presión y cerró el partido con autoridad tras romper el servicio de Rublev en el noveno juego del cuarto set. Su siguiente rival será el británico Cameron Norrie en Cuartos de Final, un enfrentamiento que podría definir si continúa su camino hacia un inédito tricampeonato consecutivo en el All England Club.

Sabalenka, segunda sembrada del torneo, rompió el saque de su rival en el tramo medio de cada set y no cedió su propio servicio en ningún momento del partido. Mostró regularidad en los peloteos y limitó los errores no forzados ante una Raducanu que intentó responder con variantes pero no logró desestabilizar a la bielorrusa.

La victoria refuerza las aspiraciones de Sabalenka, quien busca su primer título de Wimbledon tras alcanzar semifinales en ediciones pasadas. Su consistencia y agresividad en el juego la colocan entre las favoritas para llegar a la final.