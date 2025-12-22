Familias abarrotan central de autobuses en Monterrey por temporada decembrina

MONTERREY, NL.- Familias y grupos de amigos abarrotaron la Central de Autobuses de Monterrey, en Nuevo León, mientras miles de personas viajan para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos, informaron autoridades y testigos en la terminal ubicada sobre la avenida Cristóbal Colón.

Durante un recorrido realizado por medios de comunicación, se constató que desde días anteriores la llegada y salida de pasajeros ha sido constante, con viajeros procedentes de distintos estados del país, especialmente del sur, quienes arribaron con maletas, mochilas, bolsas con regalos y juguetes.

Entre los viajeros, se encuentra Katy Acosta, originaria de Veracruz y radicada en el área metropolitana de Monterrey, quien explicó que sus familiares llegaron para convivir durante aproximadamente ocho días y conocer puntos turísticos de la zona urbana.

“Vengo a visitar a mi hija que recién se vino para acá y también a conocer, porque la última vez que vine fue cuando era niña... ahora hay mucha seguridad, así que esperamos aprovechar y divertirnos”, señaló Artemia Navor, madre de otra de las viajeras.

Otro grupo familiar, también procedente de Veracruz, indicó que planea permanecer en Nuevo León por alrededor de dos semanas; para la madre de esa familia es su primera visita al estado, con intención de conocer atractivos como el Cerro de la Silla y otros sitios emblemáticos que les han recomendado.

Personal de seguridad de la terminal informó que el incremento en la llegada y salida de pasajeros comenzó desde el viernes pasado y se espera que la afluencia continúe en aumento hasta el martes 23 de diciembre, como parte del flujo habitual de viajeros durante las vacaciones decembrinas.

Autoridades y trabajadores de la central señalaron que Monterrey se consolida como uno de los principales puntos de reunión familiar y destinos turísticos del norte del país en esta temporada, lo que explica la intensa movilidad registrada en los últimos días. Con información de Excélsior