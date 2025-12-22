Familias abarrotan central de autobuses en Monterrey por temporada decembrina

/ 22 diciembre 2025
    Centrales registran una intensa movilidad registrada en los últimos días.

Durante la temporada decembrina, familias completas y grupos de amigos arribaron a la terminal con maletas y regalos para reunirse con sus seres queridos

MONTERREY, NL.- Familias y grupos de amigos abarrotaron la Central de Autobuses de Monterrey, en Nuevo León, mientras miles de personas viajan para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos, informaron autoridades y testigos en la terminal ubicada sobre la avenida Cristóbal Colón.

Durante un recorrido realizado por medios de comunicación, se constató que desde días anteriores la llegada y salida de pasajeros ha sido constante, con viajeros procedentes de distintos estados del país, especialmente del sur, quienes arribaron con maletas, mochilas, bolsas con regalos y juguetes.

Entre los viajeros, se encuentra Katy Acosta, originaria de Veracruz y radicada en el área metropolitana de Monterrey, quien explicó que sus familiares llegaron para convivir durante aproximadamente ocho días y conocer puntos turísticos de la zona urbana.

Vengo a visitar a mi hija que recién se vino para acá y también a conocer, porque la última vez que vine fue cuando era niña... ahora hay mucha seguridad, así que esperamos aprovechar y divertirnos”, señaló Artemia Navor, madre de otra de las viajeras.

Otro grupo familiar, también procedente de Veracruz, indicó que planea permanecer en Nuevo León por alrededor de dos semanas; para la madre de esa familia es su primera visita al estado, con intención de conocer atractivos como el Cerro de la Silla y otros sitios emblemáticos que les han recomendado.

Personal de seguridad de la terminal informó que el incremento en la llegada y salida de pasajeros comenzó desde el viernes pasado y se espera que la afluencia continúe en aumento hasta el martes 23 de diciembre, como parte del flujo habitual de viajeros durante las vacaciones decembrinas.

Autoridades y trabajadores de la central señalaron que Monterrey se consolida como uno de los principales puntos de reunión familiar y destinos turísticos del norte del país en esta temporada, lo que explica la intensa movilidad registrada en los últimos días. Con información de Excélsior

Monterrey

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

