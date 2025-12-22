Agencia internacional destaca a México como destino para inversiones extranjeras

/ 22 diciembre 2025
    Agencia internacional destaca a México como destino para inversiones extranjeras
    México es ahora el sexto lugar según el Índice de Oportunidades de Inversión, después de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia. ESPECIAL

Se evaluó información financiera, marcos regulatorios y entorno comercial para medir la oportunidad de inversión; fue ventaja comparativa la cercanía con EU

México avanzó 8 lugares en el Índice de Oportunidades de Inversión (IOI) que elabora la firma KPMG, al pasar del sitio 14 que ocupó en el segundo trimestre del 2015 al puesto número 6 en el mismo periodo del 2025.

La firma global de análisis detalló que este índice recopila información sobre los costos y la facilidad para hacer negocios (infraestructura física y financiera), y predice cambios en la Inversión Extranjera Directa (IED), lo que refleja posibles inversiones en el extranjero.

Dicho índice toma en cuenta cuatro factores que son indicadores económicos, midiendo el desempeño económico general y la estabilidad de la economía de un país; el entorno empresarial, que evalúa la facilidad y el riesgo de operar en función del panorama regulatorio, así como de la infraestructura.

Se evalúa el desarrollo, la estabilidad y la eficiencia del sistema financiero de un país y su capacidad para atraer y gestionar inversiones, así como el entorno comercial que examina la integración en la economía global a través de las políticas comerciales, los flujos y la apertura general de un país.

Las naciones mejor calificadas en la última edición del IOI fueron: China, Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita y Malasia, seguida por México.

Los países mejor clasificados generalmente exhiben excelencia institucional, estabilidad, innovación e infraestructura, mientras que los que tienen los peores resultados económicos suelen mostrar deficiencias y debilidad institucional, lo que resulta en menores inversiones de capital destinadas al desarrollo económico.

”México se ubicó en ocho posiciones gracias a su producción de bajo costo y su proximidad a Estados Unidos. Las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos han sido más leves en comparación con otros socios comerciales importantes. Dentro del índice, México se destacó por un aumento constante en la rentabilidad del capital y una disminución en el riesgo de demanda del mercado en 2017”, destacó KPMG.

”En la última década, 8 países se mantuvieron entre los 10 primeros y en donde México y Turquía reemplazaron a Japón y Alemania. A nivel regional, Asia se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2015 y 2025. [...] América del Sur descendió. Esto último se debió principalmente a entornos empresariales con peores clasificaciones” puntualizó el documento.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

