Presunto ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario de distribuidora en Francia

Internacional
/ 22 diciembre 2025
    Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior y han iniciado investigaciones para averiguar los orígenes de estos ataques; hay un detenido. ARCHIVO

La inhabilitación de las operaciones de esta empresa causó bloqueos y retrasos de paquetería en plena época navideña

Un presunto ciberataque inhabilitó el servicio postal nacional de Francia y su brazo bancario el lunes, bloqueando y retrasando las entregas de paquetes y los pagos en línea en plena época navideña.

El servicio postal, llamado La Poste, dijo en un comunicado que un incidente de denegación de servicio distribuido, “hizo que sus servicios en línea fueran inaccesibles”. Afirmó que el incidente no tuvo impacto en los datos de los clientes, pero interrumpió la entrega de paquetes y correo.

En una oficina de correos de París adornada con guirnaldas navideñas y que suele estar muy concurrida en esta época del año, los empleados no pudieron atender a clientes frustrados que hacían fila para enviar o recoger paquetes, incluidos regalos de Navidad.

Los clientes del brazo bancario de la compañía, La Banque Postale, no pudieron usar la aplicación para aprobar pagos o realizar otros servicios. El banco redirigió las aprobaciones a mensajes de texto en su lugar.

”Nuestros equipos están movilizados para resolver la situación rápidamente”, dijo el banco en mensajes publicados en las redes sociales.

Hace una semana, el gobierno de Francia fue blanco de un ciberataque que afectó al Ministerio del Interior, encargado de la seguridad nacional.

En ese incidente, un presunto hacker extrajo unas pocas docenas de archivos sensibles y obtuvo acceso a datos relacionados con registros policiales y personas buscadas, dijo el ministro del Interior, Laurent Nunez, en la emisora France-Info. Culpó a la “imprudencia” en el ministerio por el incidente. Los medios franceses informaron que un joven de 22 años fue detenido.

También la semana pasada, los fiscales dijeron que la agencia de contraespionaje de Francia está investigando un presunto complot de ciberataque que involucraba software que habría permitido a usuarios remotos controlar los sistemas informáticos de un ferry internacional de pasajeros.

Un miembro de la tripulación letón está bajo custodia enfrentando cargos de haber actuado para una potencia extranjera no identificada, dijeron las autoridades.

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

