IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, reportó este tipo de fraude con el medio de comunicación El Universal, con el fin de evitar daños a la reputación de las instituciones, lo cual es su prioridad: “Cualquier acto de piratería afecta directamente al prestigio de las marcas”, condenó.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ( IMPI ) alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego que el organismo fuera víctima de piratería a través de un portal apócrifo que empleaba logos institucionales para hacer cobros a ciudadanos por supuestos trámites en internet.

¿CÓMO ESTAFAN A LAS VÍCTIMAS DEL IMPI?

El también ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que presuntos estafadores comenzaron a mandar cartas al domicilio de personas físicas y morales hace aproximadamente seis meses, solicitando pagos a nombre del IMPI bajo el argumento de que debían renovar marcas y patentes. Destaco que el comunicador independiente Carlos Pozos, alias “Lord Molécula”, fue uno de los afectados.

Explicó que esto es posible debido a que todos los trámites que se presentan ante Propiedad Industrial son de naturaleza pública, en virtud de que cualquier persona con interés jurídico pueda oponerse a que se utilice un nombre en particular.

Posteriormente, se detectó un sitio web llamado “registrodemarcasimpi.com” que usurpaba la identidad institucional con elementos visuales, terminología y estructura semejante a la empleada en trámites legítimos. Este dominio, registrado en 2018, fue actualizado en noviembre de 2025 para hacer phishing gubernamental.

TE PUEDE INTERESAR: Programas del Bienestar alerta a beneficiarios por nuevo tipo de estafa en Navidad

“Es un tema que nos preocupa mucho, porque están suplantando una posición del Gobierno Federal. Además, la violación a datos personales, al hacerle creer al usuario que está ante la presencia de un trámite oficial, a personas que confían en el en el sistema de protección de la propiedad intelectual en nuestro país”, comentó Nieto Castillo.

Aunque todavía se desconoce cuántas personas pudieron ser engañadas, Santiago Nieto garantizó que los afectados recibirán acompañamiento jurídico para la presentación de las denuncias correspondientes y adelantó que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI inició el procedimiento de “notice and take down” para bajar la página de internet.

“Las víctimas de este fraude estarían dando información confidencial, hasta este momento no sabemos a quién, y el cobro que se hacía era mucho más grande. Esto es una clara afrenta no solo al IMPI, sino a los defraudados”, alertó.

TE PUEDE INTERESAR: Falsos regalos navideños ponen en riesgo datos bancarios

DENUNCIA ANTE LA FGR

Santiago Nieto Castillo puntualizó que la denuncia que prepara el IMPI para presentar ante la FGR es por el delito de suplantación de funciones, y que se busca que las víctimas presenten otra por fraude.

Tras la suplantación, compartió acciones de prevención que consisten en monitoreo, para bajar plataformas de internet que comercialicen o difundan contenidos piratas: “Mantener este esquema de patrullaje implica cumplir con nuestras responsabilidades y proteger la imagen institucional y el prestigio que tiene la institución”, dijo.

A la vez, refirió que el organismo gubernamental que dirige tiene la facultad de, entre otras medidas cautelares, asegurar bienes pirata que pueden ser físicos o digitales.

El titular de la dependencia hizo un llamado a tener confianza en portales oficiales y aseguró que toda la información que se encuentra en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está “absolutamente blindada”.

(Con información de El Universal)