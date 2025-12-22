BCS se blinda contra el gusano barrenador para evitar crisis en la ganadería

LA PAZ, BCS.- Ante el riesgo de la entrada del gusano barrenador a Baja California Sur, autoridades estatales reforzaron el blindaje sanitario en puntos estratégicos de inspección, con el objetivo de evitar una crisis zoosanitaria y un impacto económico severo en el sector pecuario.

El director de Desarrollo Ganadero del estado, Francisco Rubio Barrera, informó que, incluso durante la temporada invernal, se intensificaron las labores de inspección, vigilancia y restricción en la movilización del ganado, permitiendo únicamente el ingreso de animales provenientes de estados considerados libres de esta plaga, conforme al Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal.

En entrevista el funcionario detalló que los filtros sanitarios fueron reforzados en los principales accesos a la entidad, como el puerto de Pichilingue, en La Paz; la zona norte en Guerrero Negro; así como en aeropuertos y puntos carreteros.

“Hemos reforzado las entradas y salidas de la entidad, porque el gusano barrenador no sólo llega con la mosca, sino también a través de infecciones en la piel de los animales. Debemos vigilar incluso a mascotas como perros y aves; la inspección debe ser integral”, señaló.

Rubio Barrera explicó que el gusano barrenador es una plaga altamente transmisible, capaz de desplazarse hasta 300 kilómetros en una semana, lo que obliga a mantener acciones preventivas sin caer en pánico, pero con información y reacción oportuna.

Añadió que se vigila estrictamente el cumplimiento de la restricción de movilización del ganado, ya que desde que se emitió la alerta nacional por los primeros casos detectados, sólo se permite el ingreso de animales provenientes de zonas oficialmente libres.

“Como estado peninsular, casi somos una isla, lo que nos da mayor capacidad de control, pero no nos confiamos”, subrayó.

En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, autoridades alistan la instalación de trampas para detección temprana en puntos estratégicos, a fin de identificar cualquier indicio de la plaga y activar de inmediato un operativo de emergencia, conforme al acuerdo federal publicado el pasado 2 de diciembre.

El funcionario indicó que se reforzará la capacitación a productores y la dotación de insumos, y reiteró que la prevención inicia en la atención oportuna del ganado. “Si no hay herida, no hay gusano. Por eso es clave la inspección constante”, explicó.

El reforzamiento de medidas ocurre en un contexto particularmente vulnerable para la ganadería sudcaliforniana, que desde 2024 enfrenta una severa sequía, con una recuperación apenas parcial tras la temporada de lluvias.

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), Alfredo Bermúdez Beltrán, advirtió que la llegada del gusano barrenador “sería fatal para el estado”, al impedir la comercialización del ganado hacia mercados clave como Mexicali y Hermosillo.

Actualmente, Baja California Sur cuenta con alrededor de 450 mil animales susceptibles, entre bovinos, caprinos, porcinos y equinos, por lo que autoridades reiteraron el llamado a la vigilancia permanente y a la coordinación con asociaciones ganaderas para prevenir un posible brote. Con información de El Universal