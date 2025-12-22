Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica

A través de una breve publicación en su canal de X (antes Twitter), la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave se encontraba realizando una misión de apoyo médico, en conjunto con la Fundación Michou y Mau.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades locales. El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes”.