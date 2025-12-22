Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica
Se informó que en la nave se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras
A través de una breve publicación en su canal de X (antes Twitter), la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave se encontraba realizando una misión de apoyo médico, en conjunto con la Fundación Michou y Mau.
“De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades locales. El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes”.
ACCIDENTE DE AVIÓN DE LA SEMAR
Pese a que la Semar no ha informado sobre mayores detalles, medios de comunicación locales, como Galvnews, indicaron que se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras.
Asimismo, se indicó que la nave se acercaba al Aeropuerto Internacional Scholes, donde se registró una densa niebla. Justo antes de iniciar las maniobras de aterrizaje, el avión se estrelló al oeste de una calzada.
Milenio refirió que el sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, confirmó que los barcos y equipos de buceo se encuentran ayudando en labores de búsqueda y rescate de la tripulación, encabezadas por el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.