Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica

Internacional
/ 22 diciembre 2025
    Avión de Semar se estrella en Galveston, Texas; cumplía con misión médica
    La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas. CUARTOSCURO
Sara Navarrete
Sara Navarrete

Accidentes
aviones

Texas

Semar

Se informó que en la nave se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras

A través de una breve publicación en su canal de X (antes Twitter), la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que una de las naves de la Armada de México sufrió un incidente durante su trayecto hacia Galveston, Texas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave se encontraba realizando una misión de apoyo médico, en conjunto con la Fundación Michou y Mau.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades locales. El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes”.

ACCIDENTE DE AVIÓN DE LA SEMAR

Pese a que la Semar no ha informado sobre mayores detalles, medios de comunicación locales, como Galvnews, indicaron que se transportaban ocho personas: dos pilotos y seis pasajeros, entre ellos un paciente de pediatría que necesitaba atención para quemaduras.

Asimismo, se indicó que la nave se acercaba al Aeropuerto Internacional Scholes, donde se registró una densa niebla. Justo antes de iniciar las maniobras de aterrizaje, el avión se estrelló al oeste de una calzada.

Milenio refirió que el sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, confirmó que los barcos y equipos de buceo se encuentran ayudando en labores de búsqueda y rescate de la tripulación, encabezadas por el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

