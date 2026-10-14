Aplazan el Six Kings Slam 2026 en Arabia Saudita: estas son las nuevas fechas

El Six Kings Slam 2026 tendrá que esperar para reunir a algunas de las principales figuras del tenis internacional. La tercera edición del torneo de exhibición, que estaba programada para los días 21, 22 y 24 de octubre en Riad, Arabia Saudita, fue aplazada y se celebrará del 27 al 30 de diciembre, de acuerdo con el anuncio de los organizadores. La decisión fue comunicada por la organización de la Temporada de Riad, que señaló que el cambio responde a una revisión de las condiciones necesarias para llevar a cabo el certamen. Entre los factores considerados se encuentran los retos logísticos y organizativos, así como las posibles consecuencias que estos podrían tener en la experiencia de los aficionados.

Aunque el comunicado no detalló todas las circunstancias que motivaron el aplazamiento, la modificación ocurre después de reportes sobre un ataque atribuido a un grupo armado de Yemen en las inmediaciones del aeropuerto de Riad, que habría dejado víctimas mortales y cientos de heridos. Este contexto rodeó la decisión de mover las fechas del evento. El cambio también altera los planes de una competencia que reúne a tenistas de primer nivel y que se distingue por ofrecer premios económicos superiores a los habituales en los torneos de exhibición.

UNA CARTELERA CON FIGURAS EN EL CIRCUITO Para esta edición, el Six Kings Slam había confirmado la participación de varios jugadores destacados del circuito profesional. Entre ellos figuran el español Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, el serbio Novak Djokovic, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz. Una de las modificaciones previas en la lista de participantes fue la incorporación del estadounidense Learner Tien, ubicado en el puesto 17 del ranking mencionado en la información del torneo, en sustitución del italiano Jannik Sinner, quien ocupaba el primer lugar. La ausencia de Sinner suponía un cambio importante en una competencia que tuvo al propio italiano como campeón en 2025, después de vencer a Alcaraz en la final. Ambos jugadores protagonizaron la definición de la edición anterior, en la que posaron con sus respectivos trofeos. Con el nuevo calendario, los organizadores tendrán poco más de dos meses para preparar el encuentro, que originalmente se celebraría durante octubre.

PREMIOS MILLONARIOS EN JUEGO El aspecto económico es uno de los principales atractivos del Six Kings Slam. De acuerdo con la información difundida sobre el certamen, cada participante recibiría 1.5 millones de dólares, mientras que el campeón obtendría un premio adicional de seis millones. Estas cifras colocan a la exhibición entre los eventos con mayores recompensas económicas del tenis, por encima de los premios individuales que suelen ofrecer los torneos de Grand Slam. El aplazamiento obliga a reorganizar la agenda de los jugadores y deja pendiente la confirmación de que la cartelera prevista se mantenga sin cambios para diciembre. Por ahora, la nueva ventana de competencia está fijada del 27 al 30 de diciembre, fechas en las que Riad buscará concretar la tercera edición del torneo.

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