Australian Open: Alcaraz, Zverev y Sabalenka debutan con triunfo; Venus Williams se despide en Melbourne

Tenis
/ 18 enero 2026
    Carlos Alcaraz y Aryna Zabalenka iniciaron con victoria su participación en el Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada, al superar con autoridad su debut en Melbourne Park. Canva Diseño Editorial

El arranque dejó victorias sólidas de Jasmine Paolini y Elina Svitolina, además del avance de Alexander Bublik y la emotiva eliminación de la legendaria Williams en la primera ronda

El Australian Open 2026 arrancó con una jornada intensa en Melbourne, marcada por triunfos sólidos de varios de los principales favoritos y una despedida emotiva que acaparó reflectores en el cuadro femenino.

En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutó con autoridad al imponerse al australiano Adam Walton por parciales de 6-3, 7-6 y 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y confirmando su condición de candidato al título en el único Grand Slam que aún no conquista.

También avanzó Alexander Zverev, quien tuvo que remar contracorriente tras ceder el primer set ante Gabriel Diallo, pero reaccionó para sellar su pase con marcador de 6-7, 6-1, 6-4 y 6-2.

El kazajo Alexander Bublik firmó una actuación contundente al derrotar en sets corridos a Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4, sin mayores sobresaltos en su estreno.

En tanto, el canadiense Félix Auger-Aliassime no vio acción en esta jornada inaugural, ya que su debut quedó programado para días posteriores conforme al orden de juego del torneo.

En la rama femenina, la campeona defensora Aryna Sabalenka comenzó con paso firme al vencer a Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1, confirmando su intención de volver a pelear por el título en Melbourne Park.

La italiana Jasmine Paolini tuvo un arranque arrollador al superar con claridad a Aliaksandra Sasnovich por 6-1 y 6-2, mientras que la ucraniana Elina Svitolina resolvió su compromiso ante Cristina Bucsa con marcador de 6-4 y 6-1, destacando por su consistencia y control del partido.

La nota emotiva de la jornada la protagonizó Venus Williams, quien regresó al Australian Open a los 45 años gracias a una invitación especial, pero fue eliminada en un duelo dramático ante Olga Danilović por 7-6, 3-6 y 4-6, tras dejar escapar una ventaja en el set decisivo.

Pese a la derrota, la estadounidense fue ovacionada por el público, que reconoció su legado y su histórica trayectoria en el tenis mundial.

