Australian Open: Alcaraz, Zverev y Sabalenka debutan con triunfo; Venus Williams se despide en Melbourne

El Australian Open 2026 arrancó con una jornada intensa en Melbourne, marcada por triunfos sólidos de varios de los principales favoritos y una despedida emotiva que acaparó reflectores en el cuadro femenino.

En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, debutó con autoridad al imponerse al australiano Adam Walton por parciales de 6-3, 7-6 y 6-2, mostrando solidez desde el fondo de la cancha y confirmando su condición de candidato al título en el único Grand Slam que aún no conquista.

También avanzó Alexander Zverev, quien tuvo que remar contracorriente tras ceder el primer set ante Gabriel Diallo, pero reaccionó para sellar su pase con marcador de 6-7, 6-1, 6-4 y 6-2.

TE PUEDE INTERESAR: Julián Quiñones marca en la goleada del Al-Qadsiah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el goleo