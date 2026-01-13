Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez quedan fuera del Australian Open 2026
Pacheco cayó ante Adolfo Vallejo y Sánchez frente a Silvia Ambrosio, mientras que cuatro mexicanos permanecen en el cuadro principal, incluyendo a Renata Zarazúa y los doblistas Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela
Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez concluyeron su participación en la fase de clasificación del Australian Open tras caer en la primera ronda de la qualy en Melbourne. El yucateco perdió ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo con parciales de 6-1 y 6-2, mientras que la potosina fue superada por la italiana Silvia Ambrosio por el mismo marcador.
Pacheco, el mejor rankeado del tenis mexicano en singles, llegó a Australia tras un 2025 con logros importantes. Ese año consiguió su primera victoria a nivel ATP en el Abierto de Acapulco y avanzó al cuarto de final de un torneo categoría 500, tras recibir un walkover frente al segundo sembrado, Casper Ruud. Estos resultados le permitieron escalar 124 posiciones en el ranking y entrar al Top 250 en marzo. Sin embargo, aún no ha logrado debutar en un cuadro principal de Grand Slam, sumando en Melbourne su tercera eliminación en primera ronda de la qualy, después de sus intentos en Roland Garros y el US Open 2025.
En el partido ante Vallejo, el paraguayo tomó el control gracias a un alto porcentaje de efectividad en su primer servicio, logrando 77 por ciento de puntos ganados. Conectó 15 tiros ganadores y aprovechó seis de once oportunidades de quiebre. Pacheco mantuvo su potencia en el saque, pero cometió errores de precisión en momentos clave que facilitaron la victoria de su rival.
Por su parte, Sánchez disputó su tercera qualy de Grand Slam sin poder avanzar más allá de la primera ronda, luego de sus eliminaciones en el Australian Open 2022 y el US Open 2025. Frente a Ambrosio, la mexicana no pudo sostener el ritmo impuesto por la italiana, quien sumó 33 tiros ganadores frente a cuatro de Sánchez, a pesar de cometer 11 errores no forzados más que su rival.
Con la eliminación de Pacheco y Sánchez, la delegación mexicana en Melbourne Park mantiene a cuatro representantes con acceso directo al cuadro principal. En singles, Renata Zarazúa, número 70 del mundo, es la única exponente. Zarazúa acumula cinco victorias en Grand Slam, incluyendo su triunfo histórico sobre Madison Keys en el US Open del año pasado.
En dobles, la delegación incluye a Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela. Olmos jugará junto a la indonesia Aldila Sutjiadi, con quien llegó a cuartos de final en Hobart. González hará pareja con el neerlandés David Pel, mientras que Reyes Varela compartirá pista con el ecuatoriano Gonzalo Escobar, tras su reciente actuación en cuartos de final en Hong Kong.