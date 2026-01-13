Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez quedan fuera del Australian Open 2026

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez concluyeron su participación en la fase de clasificación del Australian Open tras caer en la primera ronda de la qualy en Melbourne. El yucateco perdió ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo con parciales de 6-1 y 6-2, mientras que la potosina fue superada por la italiana Silvia Ambrosio por el mismo marcador.

Pacheco, el mejor rankeado del tenis mexicano en singles, llegó a Australia tras un 2025 con logros importantes. Ese año consiguió su primera victoria a nivel ATP en el Abierto de Acapulco y avanzó al cuarto de final de un torneo categoría 500, tras recibir un walkover frente al segundo sembrado, Casper Ruud. Estos resultados le permitieron escalar 124 posiciones en el ranking y entrar al Top 250 en marzo. Sin embargo, aún no ha logrado debutar en un cuadro principal de Grand Slam, sumando en Melbourne su tercera eliminación en primera ronda de la qualy, después de sus intentos en Roland Garros y el US Open 2025.

En el partido ante Vallejo, el paraguayo tomó el control gracias a un alto porcentaje de efectividad en su primer servicio, logrando 77 por ciento de puntos ganados. Conectó 15 tiros ganadores y aprovechó seis de once oportunidades de quiebre. Pacheco mantuvo su potencia en el saque, pero cometió errores de precisión en momentos clave que facilitaron la victoria de su rival.