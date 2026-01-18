Julián Quiñones marca en la goleada del Al-Qadsiah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el goleo

El Al‑Qadsiah firmó una actuación contundente al golear 5-1 al Al‑Hazm en la jornada más reciente de la Saudi Pro League, en un partido que volvió a tener como protagonista al delantero mexicano Julián Quiñones, autor de uno de los tantos del encuentro.

El atacante nacionalizado mexicano apareció en el complemento para confirmar el dominio de su equipo y llegar a 12 goles en la temporada, cifra que lo mantiene de lleno en la pelea por el liderato de goleo del campeonato saudí.

El encuentro se inclinó rápidamente del lado del Al-Qadsiah, que mostró superioridad en posesión, intensidad ofensiva y contundencia frente al arco.

TE PUEDE INTERESAR: Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC