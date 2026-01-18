Julián Quiñones marca en la goleada del Al-Qadsiah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el goleo

Fútbol
/ 18 enero 2026
    Julián Quiñones marca en la goleada del Al-Qadsiah y se acerca a Cristiano Ronaldo en el goleo
    Julián Quiñones anotó en la victoria 5-1 del Al-Qadsiah ante Al-Hazm, resultado con el que el mexicano alcanzó 12 anotaciones en la Saudi Pro League y se mantiene en la pelea por el título de goleo. FOTO: X/AL-QADSIAH

El delantero mexicano anotó en el triunfo 5-1 sobre Al-Hazm, llegó a 12 goles en la Temporada de la Saudi Pro League y quedó a solo tres del líder goleador

El Al‑Qadsiah firmó una actuación contundente al golear 5-1 al Al‑Hazm en la jornada más reciente de la Saudi Pro League, en un partido que volvió a tener como protagonista al delantero mexicano Julián Quiñones, autor de uno de los tantos del encuentro.

El atacante nacionalizado mexicano apareció en el complemento para confirmar el dominio de su equipo y llegar a 12 goles en la temporada, cifra que lo mantiene de lleno en la pelea por el liderato de goleo del campeonato saudí.

El encuentro se inclinó rápidamente del lado del Al-Qadsiah, que mostró superioridad en posesión, intensidad ofensiva y contundencia frente al arco.

TE PUEDE INTERESAR: Patriots vencen a Texans y avanzan a la Final de la AFC

Quiñones coronó una jugada colectiva dentro del área con una definición precisa, ampliando la ventaja y consolidando un triunfo que nunca estuvo en riesgo para su escuadra.

Su aportación volvió a ser clave en un ataque que ha encontrado regularidad y profundidad a lo largo del torneo.

Con esta anotación, Julián Quiñones quedó a solo tres goles de los 15 que registra Cristiano Ronaldo, actual líder de la tabla de goleadores, lo que confirma el gran momento del mexicano en su primera temporada completa en el futbol saudí.

La distancia en el goleo mantiene abierta la disputa individual y coloca a Quiñones como uno de los nombres a seguir en la recta final del campeonato.

Además del impacto individual, la victoria permite al Al-Qadsiah mantenerse en la parte alta de la clasificación, en la quinta posición, y fortalecer sus aspiraciones colectivas.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Julián Quiñones

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

