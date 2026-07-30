¡Campanazo en Los Cabos! Coleman Wong elimina al favorito Jiri Lehecka

El Abierto de Los Cabos 2026 perdió a su máximo favorito. Coleman Wong firmó la sorpresa de la jornada al remontar y eliminar al checo Jiri Lehecka, primer sembrado y número 12 del ranking ATP, con parciales de 1-6, 6-3 y 6-4. El tenista de Hong Kong, ubicado en el sitio 108 del mundo, necesitó una hora y 54 minutos para conseguir la victoria más importante de su carrera. El comienzo parecía anunciar un trámite para Lehecka: impuso condiciones con su potencia, quebró dos veces y liquidó el primer set 6-1 en media hora. Wong, sin embargo, no se desmoronó. Ajustó su servicio, ganó terreno con golpes agresivos y cambió el partido en la cancha dura del Cabo Sports Complex. Un quiebre le permitió controlar la segunda manga y sostener la ventaja hasta igualar el encuentro con un 6-3.

La tensión se instaló en el set definitivo. Lehecka intentó recuperar el mando, pero Wong conservó la calma, consiguió la ruptura decisiva y cerró 6-4 para consumar el campanazo del torneo. El hongkonés conectó 16 aces, cinco más que su rival, ganó 74 por ciento de los puntos con su primer saque y salvó cuatro de seis oportunidades de quiebre. La diferencia en el ranking dimensiona la hazaña: Wong, de 22 años, derrotó por primera vez a un jugador colocado tan arriba como el checo. Su triunfo previo de mayor prestigio había sido ante el entonces número 14 Ben Shelton en el Masters 1000 de Miami de 2025. El resultado frenó en seco el debut de Lehecka en Los Cabos. El checo recibió pase directo a segunda ronda por su condición de sembrado y buscaba su sexto pase a cuartos de final de la temporada. Wong inició su participación venciendo 6-3 y 6-4 al estadunidense Darwin Blanch y ahora igualó su mejor actuación en un torneo ATP.

¿Quién será el próximo rival de Coleman Wong en Los Cabos? El representante de Hong Kong enfrentará este jueves al estadunidense Jenson Brooksby por un boleto a las semifinales. Brooksby avanzó tras superar 6-3 y 6-4 al australiano Edward Winter. Wong disputará así los terceros cuartos de final ATP de su trayectoria, después de alcanzar esa ronda en Hong Kong y Delray Beach durante 2026. La victoria confirma el ascenso de un jugador que este año conquistó en Jiujiang su primer título Challenger y llegó al puesto 108, el mejor ranking de su carrera. El Mifel Tennis Open, ATP 250 celebrado en Los Cabos, Baja California Sur, concluirá el sábado 1 de agosto. Ahora, Wong buscará llevar este gran campanazo de la semana hasta las últimas rondas.