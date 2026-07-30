Saraperos de Saltillo revive: la combinación que necesita para entrar a Playoffs
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Saltillo debe cerrar la temporada con siete victorias y esperar tropiezos de Unión Laguna y Aguascalientes para obtener el sexto boleto
Los Saraperos de Saltillo se niegan a bajar los brazos. Con una victoria de 9-7 sobre Rieleros de Aguascalientes, aseguraron la serie, llegaron a tres triunfos consecutivos y conservaron una mínima posibilidad de avanzar a los Playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.
Tras la jornada del 29 de julio, el standing de la Zona Norte quedó así: Toros de Tijuana (56-28), Caliente de Durango (48-37), Acereros de Monclova (44-42), Sultanes de Monterrey (44-42), Charros de Jalisco (43-42), Algodoneros de Unión Laguna (41-45), Rieleros (39-43), Saraperos (36-50), Dorados de Chihuahua (34-52) y Tecos de los Dos Laredos (32-54).
Solamente los primeros seis avanzan. Unión Laguna posee el último boleto con porcentaje de .477, apenas por encima del .476 de Aguascalientes. Saltillo es octavo con .419, a cinco juegos del sexto lugar.
A Saraperos le restan siete compromisos: el cierre ante Rieleros, tres como visitante frente a Tecos y tres en Torreón contra Algodoneros. Las matemáticas son tajantes: debe ganarlos todos.
Un cierre perfecto lo dejaría con récord de 43-50 y porcentaje de .462; terminar 6-1 ya no alcanzaría, pues Rieleros y Unión Laguna disputarán una serie entre ellos y uno sumará al menos dos victorias.
La combinación exige, además, que Rieleros y Algodoneros cierren 2-5 o peor. Si Laguna también termina 43-50, Saltillo obtendría el desempate por dominio: al barrer la serie final, ganaría 5-4 el enfrentamiento anual.
Hay dos rutas. Si Algodoneros vence 2-1 a Rieleros, deberá perder su juego restante frente a Tijuana y Aguascalientes podrá ganar, como máximo, uno de sus tres duelos ante Monclova.
Si Rieleros gana 2-1 esa serie, necesitará ser barrido por Acereros, mientras Laguna no podrá sumar más de una victoria adicional ante Toros.
El margen es inexistente: una derrota de Saraperos o una barrida de cualquiera de sus rivales directos sepultaría el sueño.
Saltillo sigue vivo, pero necesita siete victorias y una cadena casi perfecta de resultados ajenos.