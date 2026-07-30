Saraperos de Saltillo revive: la combinación que necesita para entrar a Playoffs

Los Saraperos de Saltillo se niegan a bajar los brazos. Con una victoria de 9-7 sobre Rieleros de Aguascalientes, aseguraron la serie, llegaron a tres triunfos consecutivos y conservaron una mínima posibilidad de avanzar a los Playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tras la jornada del 29 de julio, el standing de la Zona Norte quedó así: Toros de Tijuana (56-28), Caliente de Durango (48-37), Acereros de Monclova (44-42), Sultanes de Monterrey (44-42), Charros de Jalisco (43-42), Algodoneros de Unión Laguna (41-45), Rieleros (39-43), Saraperos (36-50), Dorados de Chihuahua (34-52) y Tecos de los Dos Laredos (32-54).

Solamente los primeros seis avanzan. Unión Laguna posee el último boleto con porcentaje de .477, apenas por encima del .476 de Aguascalientes. Saltillo es octavo con .419, a cinco juegos del sexto lugar.