Saraperos de Saltillo revive: la combinación que necesita para entrar a Playoffs

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Saraperos de Saltillo revive: la combinación que necesita para entrar a Playoffs
    Saraperos aseguró la serie ante Rieleros con una remontada de 9-7 y extendió a tres su racha de triunfos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Saltillo debe cerrar la temporada con siete victorias y esperar tropiezos de Unión Laguna y Aguascalientes para obtener el sexto boleto

Los Saraperos de Saltillo se niegan a bajar los brazos. Con una victoria de 9-7 sobre Rieleros de Aguascalientes, aseguraron la serie, llegaron a tres triunfos consecutivos y conservaron una mínima posibilidad de avanzar a los Playoffs 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tras la jornada del 29 de julio, el standing de la Zona Norte quedó así: Toros de Tijuana (56-28), Caliente de Durango (48-37), Acereros de Monclova (44-42), Sultanes de Monterrey (44-42), Charros de Jalisco (43-42), Algodoneros de Unión Laguna (41-45), Rieleros (39-43), Saraperos (36-50), Dorados de Chihuahua (34-52) y Tecos de los Dos Laredos (32-54).

Solamente los primeros seis avanzan. Unión Laguna posee el último boleto con porcentaje de .477, apenas por encima del .476 de Aguascalientes. Saltillo es octavo con .419, a cinco juegos del sexto lugar.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/uefa-boicotea-fifa-europa-no-participara-en-sus-torneos-por-el-plan-para-vender-el-mundial-LH22523019

A Saraperos le restan siete compromisos: el cierre ante Rieleros, tres como visitante frente a Tecos y tres en Torreón contra Algodoneros. Las matemáticas son tajantes: debe ganarlos todos.

$!El standing de la Zona Norte mantiene a Saraperos en octavo lugar, a cinco juegos del último boleto a los Playoffs.
El standing de la Zona Norte mantiene a Saraperos en octavo lugar, a cinco juegos del último boleto a los Playoffs. FOTO: LMB

Un cierre perfecto lo dejaría con récord de 43-50 y porcentaje de .462; terminar 6-1 ya no alcanzaría, pues Rieleros y Unión Laguna disputarán una serie entre ellos y uno sumará al menos dos victorias.

La combinación exige, además, que Rieleros y Algodoneros cierren 2-5 o peor. Si Laguna también termina 43-50, Saltillo obtendría el desempate por dominio: al barrer la serie final, ganaría 5-4 el enfrentamiento anual.

Hay dos rutas. Si Algodoneros vence 2-1 a Rieleros, deberá perder su juego restante frente a Tijuana y Aguascalientes podrá ganar, como máximo, uno de sus tres duelos ante Monclova.

Si Rieleros gana 2-1 esa serie, necesitará ser barrido por Acereros, mientras Laguna no podrá sumar más de una victoria adicional ante Toros.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/la-nave-verde-vuelve-a-pegar-saraperos-supera-a-rieleros-y-asegura-la-serie-en-casa-CE22512981

El margen es inexistente: una derrota de Saraperos o una barrida de cualquiera de sus rivales directos sepultaría el sueño.

Saltillo sigue vivo, pero necesita siete victorias y una cadena casi perfecta de resultados ajenos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Rieleros de Aguascalientes

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Carga perpetua

Carga perpetua
NosotrAs: Cuando participar en la política comunitaria también es resistir

NosotrAs: Cuando participar en la política comunitaria también es resistir
El fallo no significa que la imputación contra el agente aduanal sea anulada por falta de elementos, sino más bien que la FGR ahora deberá emplear otros métodos para ejercer la acción penal

Cancelan orden de aprehensión contra agente aduanal por el caso más grande de huachicol fiscal registrado
La denuncia por abuso sexual levantada por una adolescente ante la Fiscalía Ciudad de México en contra del profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Alberto ‘N’, fue confirmada por la titular.

Fiscalía CDMX confirma que estudiante presentó denuncia contra Alberto Jasso, maestro del IEMS
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SEP presentó hace unas semanas el calendario escolar 2026-2027, documento que marca el desarrollo del próximo ciclo para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Calendario SEP 2026-2027: ¿Cuándo es el primer día de clases oficial y el primer puente?
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó a generar estrategias, alianzas y sorpresas.

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados de la primera semana?
El delantero Stephen “Kiki” Ramos, nacido en Haití y adoptado por una familia argentina tras sobrevivir al terremoto de 2010, debutó con la Selección Argentina Sub-17 rumbo al Mundial de Qatar 2026.

La increíble historia de Stephen ’Kiki’ Ramos... sobrevivió al terremoto de Haití siendo un bebé y ahora debuta con Argentina Sub-17