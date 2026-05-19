Mexicana Ana Sofía Sánchez cae en primera ronda de la qualy de Roland Garros

La mexicana Ana Sofía Sánchez terminó su participación en la fase de clasificación de Roland Garros 2026 tras caer en la primera ronda ante la española Leyre Romero Gormaz, resultado que volvió a frenar su intento de ingresar por primera vez al cuadro principal de un torneo Grand Slam. El partido se disputó sobre la arcilla parisina y tuvo una duración de una hora con 42 minutos. La española se llevó el triunfo en sets corridos por 6-4 y 6-1, en un encuentro marcado por los constantes rompimientos de servicio y por un arranque muy parejo entre ambas jugadoras.

Durante los primeros juegos, las dos tenistas tuvieron dificultades para sostener el saque. Ana Sofía logró salvar cuatro oportunidades de break en el game inicial, mientras que Romero Gormaz respondió en el siguiente parcial evitando cinco puntos de quiebre.

La mexicana consiguió adelantarse 3-1 gracias a un rompimiento, pero la reacción de la española llegó de inmediato. Leyre recuperó terreno con dos quiebres consecutivos y tomó el control de un primer set que se definió en los últimos games, cuando volvió a romper el servicio de Sánchez para cerrar el 6-4. El desgaste físico y mental del primer parcial pareció afectar más a la jugadora mexicana. En el segundo set, la española mostró mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó nuevamente los problemas con el saque de Ana Sofía. Con tres rompimientos consecutivos, Romero Gormaz construyó rápidamente una ventaja de 5-0 que dejó el encuentro prácticamente resuelto. Sánchez logró evitar la blanqueada al ganar un game, pero la española mantuvo el ritmo y selló la victoria sin mayores complicaciones. El resultado también representó la segunda derrota de Ana Sofía ante Leyre Romero en las últimas semanas, luego del antecedente registrado en el torneo W100 de Indian Harbour Beach, Florida.

Para la mexicana, esta fue su cuarta aparición en una fase de clasificación de Grand Slam y todavía no consigue avanzar al cuadro principal. Antes de esta edición de Roland Garros, había disputado la qualy del Abierto de Australia 2022, el US Open 2025 y nuevamente el Abierto de Australia 2026. Mientras tanto, Leyre Romero avanzó a la segunda ronda de la clasificación en París y mantiene vivas sus aspiraciones de llegar al cuadro principal del torneo francés.

Publicidad