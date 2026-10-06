Carlos Alcaraz conquista Tokio: vence a Jiri Lehecka y revalida el título del Japan Open

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    Carlos Alcaraz conquista Tokio: vence a Jiri Lehecka y revalida el título del Japan Open
    Carlos Alcaraz celebró en Tokio su título 27 en el circuito ATP tras imponerse en dos sets a Jiri Lehecka y defender con éxito la corona del Japan Open. FOTO: EFE

El español superó un inicio complicado para imponerse en dos sets al checo y sumar su tercer campeonato de 2026 tras varios meses marcados por una lesión

Carlos Alcaraz volvió a levantar un trofeo grande en Asia. El español se proclamó campeón del ATP 500 de Tokio al derrotar al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4, en una final de una hora y 36 minutos en la que sobrevivió a un arranque incómodo y terminó imponiendo su jerarquía en los puntos decisivos.

Lehecka golpeó primero con un quiebre en el juego inicial y llegó a colocarse 2-0, pero Alcaraz no permitió que el partido se escapara.

El murciano recuperó el servicio en el sexto game para igualar 3-3 y llevó la primera manga hasta un desempate. Ahí también tuvo que remontar: pasó de estar 2-4 abajo a encadenar cinco puntos consecutivos para adjudicarse el set.

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El segundo parcial mantuvo la tensión, aunque Carlos Alcaraz comenzó a encontrar más espacios con su derecha y a presionar cada turno de saque del checo.

La diferencia apareció en el séptimo juego, cuando consiguió el único break del set para adelantarse 4-3. A partir de ahí protegió su servicio y cerró el encuentro 6-4, sin permitir que Lehecka encontrara una última reacción.

El triunfo confirmó el regreso de Alcaraz a la pelea por los grandes títulos después de una temporada marcada por una lesión de muñeca que lo mantuvo varios meses fuera de competencia.

Antes de llegar a la final, el español había remontado a Jaume Munar en Semifinales por 5-7, 6-3 y 6-1, otra muestra de la resistencia que terminó definiendo su semana en Japón.

Con la victoria, Alcaraz revalidó el campeonato conquistado en Tokio en 2025 y se convirtió en el primer hombre desde Pete Sampras, en 1993 y 1994, que enlaza títulos consecutivos en el torneo japonés.

Además, alcanzó el trofeo número 27 de su carrera y el tercero de 2026, después de sus conquistas en el Abierto de Australia y Doha.

El español también llegó a 10 coronas en torneos ATP 500, una cifra que lo coloca entre los jugadores más exitosos de la categoría.

Su paso por Tokio deja otra señal contundente: aun después de meses de inactividad, Alcaraz recuperó la capacidad de resolver partidos cerrados y vuelve a ganar impulso en la recta final de la temporada.

En números, Alcaraz ganó 69 puntos por 60 de Lehecka, conectó cuatro aces y registró un 67 por ciento de efectividad con su primer servicio durante la Final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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