Alcaraz cae en un juegazo: Shelton lo elimina del US Open en una madrugada histórica

Carlos Alcaraz quedó eliminado del US Open 2026 después de un juegazo ante Ben Shelton, quien destronó al campeón defensor en los Cuartos de Final. El estadounidense ganó 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6, con un 10-7 en el desempate decisivo, tras cuatro horas y 28 minutos de batalla en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. La noche se convirtió en madrugada: el duelo terminó a las 3:33, el cierre más tardío en la historia del torneo. Shelton puso el punto final con un ace de 146 millas por hora, unos 235 kilómetros por hora, para desatar el festejo de los aficionados que resistieron hasta el último intercambio.

ALCARAZ REACCIONA, PERO SHELTON RESISTE El español pegó primero al remontar una desventaja de 3-5 en el desempate inicial. Sin embargo, el zurdo respondió con devoluciones agresivas y golpes profundos: encadenó nueve juegos durante su dominio del segundo y tercer parcial, hasta colocarse a un set de la victoria. Alcaraz encontró fuerzas para cambiar el rumbo. Elevó su nivel, se llevó el cuarto episodio por 6-1 y obligó a resolver todo en una quinta manga. Hubo defensas espectaculares, intercambios de enorme exigencia y dos jugadores decididos a pelear cada pelota. En el superdesempate, Carlos llegó a mandar 5-3, pero Shelton recuperó terreno y encontró en su servicio el arma para cerrar. El estadounidense cortó una racha de 18 victorias del murciano en Grand Slams y consiguió su primer triunfo frente a un integrante del top tres mundial.

EL BALANCE DE CARLOS Y LO QUE VIENE PARA BEN Aunque produjo 38 tiros ganadores, Alcaraz acumuló 53 errores no forzados. Disputaba su primer torneo después de cuatro meses y medio fuera por una lesión en la muñeca derecha; tras la derrota, valoró haber terminado sano y destacó su capacidad para luchar pese al cansancio. El español reconoció el poderío de Shelton y la ventaja que representa su saque en los momentos decisivos. La eliminación frenó su defensa del título, pero su regreso dejó una prueba de resistencia ante uno de los rivales más explosivos del circuito. Shelton enfrentará a Frances Tiafoe en semifinales, un cruce que asegura un finalista estadounidense y mantiene la ilusión local de conquistar el título.