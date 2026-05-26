‘Como la Torre Eiffel’: Naomi Osaka deslumbra en Roland Garros con un outfit espectacular

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    ‘Como la Torre Eiffel’: Naomi Osaka deslumbra en Roland Garros con un outfit espectacular
    Naomi Osaka ingresó a la cancha Suzanne-Lenglen con un atuendo ceremonial que evocó la alta costura parisina. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La ex número uno del mundo combinó moda y tenis durante su debut en París, donde además consiguió avanzar a la siguiente ronda

La japonesa Naomi Osaka volvió a llamar la atención en el Abierto de Francia, no solo por su desempeño en la cancha, sino también por el estilo con el que apareció en su debut dentro de Roland Garros 2026. La ex número uno del mundo sorprendió al público al ingresar a la cancha Suzanne-Lenglen con un atuendo ceremonial que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y entre aficionados al tenis.

Osaka apareció con una larga falda negra plisada y un corpiño sin mangas decorado con cuentas, una pieza estructurada que evocaba una armadura. Minutos después, antes de comenzar su partido, se retiró las prendas exteriores para revelar un vestido dorado con lentejuelas diseñado especialmente para competir en París.

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Tras vencer a la alemana Laura Siegemund por parciales de 6-3 y 7-6 (3), la japonesa explicó la inspiración detrás de su look. “Es muy de alta costura. Ya sabes la Torre Eiffel de noche cuando brilla. Creo que me veo un poco así”, comentó entre risas después del encuentro.

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La tenista de 28 años ha convertido sus apariciones en los Grand Slams en una extensión de su personalidad. A principios de temporada, durante el Australian Open, también generó conversación al entrar a la cancha con un sombrero de ala ancha, velo y una sombrilla blanca, apostando nuevamente por una imagen fuera de lo convencional dentro del circuito.

Su presencia en eventos de moda tampoco ha pasado desapercibida. Hace unas semanas, Osaka apareció en la Met Gala con un diseño que mezcló elementos futuristas y referencias clásicas, reforzando su relación con la industria fashion.

La propia jugadora reconoció recientemente que utiliza la ropa como una forma de expresión personal. “No hablo mucho, así que de esa manera puedo hablar a través de mi ropa”, señaló el sábado previo al inicio del torneo parisino. Además, admitió que suele ser “un poco dramática” con su estilo.

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Mientras Osaka acaparaba miradas en la Suzanne-Lenglen, otra estrella del circuito también llamó la atención por su imagen. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, disputó su partido inaugural en la cancha Philippe-Chatrier utilizando dos collares con diamantes durante su victoria.

Así, el tenis femenino volvió a demostrar que las grandes figuras no solo buscan destacar por sus resultados, sino también por la manera en que construyen su identidad fuera y dentro de la cancha.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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