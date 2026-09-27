Europa recupera la Laver Cup: Zverev sentencia al Team World y Alcaraz celebra en Londres

Europa volvió a mandar en la Laver Cup. El equipo capitaneado por Yannick Noah recuperó el trofeo el domingo en The O2 de Londres, luego de que Alexander Zverev derrotara 7-6(3) y 6-3 a Learner Tien para colocar el marcador definitivo 13-5 sobre Team World. El alemán asumió el papel decisivo en la jornada final. Después de caer el sábado frente a Alex de Minaur, Zverev respondió cuando más pesaban los puntos: dominó el desempate del primer set ante Tien y encontró el quiebre clave en el segundo para sentenciar el encuentro. Con ello, Europa alcanzó los 13 puntos necesarios y conquistó su sexto título en la historia de la competencia.

La victoria tuvo además un sello español. Carlos Alcaraz fue pieza importante durante el fin de semana y aportó tres puntos para Europa. El viernes hizo pareja con Jakub Mensik para vencer 6-4 y 6-4 a Alexander Bublik y Taylor Fritz; un día después superó a Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11, después de salvar dos puntos de partido en un duelo que mantuvo con vida el impulso europeo. Alcaraz estaba programado para enfrentar a De Minaur en el tercer partido del domingo, pero ya no fue necesario. Zverev cerró la serie antes y desató la celebración de sus compañeros en la cancha negra de Londres. El propio alemán reconoció que saber que el español venía detrás le dio confianza para jugar con mayor libertad.

Antes del triunfo de Zverev, Flavio Cobolli y Jakub Mensik habían puesto a Europa a un paso de la corona al vencer 7-5 y 6-3 a De Minaur y Fritz en dobles. Ese resultado elevó la ventaja a 10-5 y dejó al número dos del mundo con la oportunidad de definirlo todo. El título devuelve a Europa a la cima después de la conquista de Team World en 2025 y amplía su dominio histórico: suma seis coronas, logradas en 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y ahora 2026. Para Zverev, además, fue la cuarta ocasión en la que participa directamente en el punto que asegura la Laver Cup para su equipo, reafirmando su condición de protagonista en el torneo por equipos.