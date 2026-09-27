Europa recupera la Laver Cup: Zverev sentencia al Team World y Alcaraz celebra en Londres

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Europa recupera la Laver Cup: Zverev sentencia al Team World y Alcaraz celebra en Londres
    Alexander Zverev selló en Londres el sexto título de Europa en la Laver Cup, acompañado por un Carlos Alcaraz decisivo durante el torneo. FOTO: MEXSPORT
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Alexander Zverev

Organizaciones


ATP

El alemán consiguió los puntos definitivos ante Learner Tien para cerrar el 13-5, mientras el español fue clave durante el camino europeo al sexto campeonato

Europa volvió a mandar en la Laver Cup. El equipo capitaneado por Yannick Noah recuperó el trofeo el domingo en The O2 de Londres, luego de que Alexander Zverev derrotara 7-6(3) y 6-3 a Learner Tien para colocar el marcador definitivo 13-5 sobre Team World.

El alemán asumió el papel decisivo en la jornada final. Después de caer el sábado frente a Alex de Minaur, Zverev respondió cuando más pesaban los puntos: dominó el desempate del primer set ante Tien y encontró el quiebre clave en el segundo para sentenciar el encuentro.

Con ello, Europa alcanzó los 13 puntos necesarios y conquistó su sexto título en la historia de la competencia.

https://vanguardia.com.mx/deportes/isaac-del-toro-roza-el-podio-en-el-mundial-de-ciclismo-2026-mcnulty-conquista-el-arcoiris-DD23756500

La victoria tuvo además un sello español. Carlos Alcaraz fue pieza importante durante el fin de semana y aportó tres puntos para Europa.

El viernes hizo pareja con Jakub Mensik para vencer 6-4 y 6-4 a Alexander Bublik y Taylor Fritz; un día después superó a Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11, después de salvar dos puntos de partido en un duelo que mantuvo con vida el impulso europeo.

Alcaraz estaba programado para enfrentar a De Minaur en el tercer partido del domingo, pero ya no fue necesario. Zverev cerró la serie antes y desató la celebración de sus compañeros en la cancha negra de Londres.

El propio alemán reconoció que saber que el español venía detrás le dio confianza para jugar con mayor libertad.

Antes del triunfo de Zverev, Flavio Cobolli y Jakub Mensik habían puesto a Europa a un paso de la corona al vencer 7-5 y 6-3 a De Minaur y Fritz en dobles. Ese resultado elevó la ventaja a 10-5 y dejó al número dos del mundo con la oportunidad de definirlo todo.

El título devuelve a Europa a la cima después de la conquista de Team World en 2025 y amplía su dominio histórico: suma seis coronas, logradas en 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y ahora 2026.

Para Zverev, además, fue la cuarta ocasión en la que participa directamente en el punto que asegura la Laver Cup para su equipo, reafirmando su condición de protagonista en el torneo por equipos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tenis
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Alexander Zverev

Organizaciones


ATP

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
FOTOS: AP Y CUARTOSCURO

Culpando al mensajero
true

Coahuila: Anunciar no es invertir

Fue el jueves que se informó que la inflación general en México se situó en el 3.42% interanual en la primera quincena de septiembre.

Tres ciudades de Coahuila, en el Top 10 con menor inflación
Se informó que habrá premios que van desde 15 mil hasta 25 mil pesos para los ganadores del concurso.

Todo listo para el Festival de la Paella en Saltillo
Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson

SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E
Evento. Snoop Dogg será quien encabece el evento de las celebridades como conductor principal.

¡Madonna contra las divas del pop! ¿Dónde y a qué hora ver los premios MTV VMAs en México?
Acción. El jurado recorrió los espacios de los competidores para valorar desde la preparación del arroz hasta la intensidad de los fondos y la combinación de ingredientes.

Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo