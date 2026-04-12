Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Montecarlo y recupera el número 1 del ranking ATP

Jannik Sinner confirmó que su dominio en el circuito no se detiene. El italiano conquistó este domingo el Masters 1000 de Montecarlo tras derrotar a Carlos Alcaraz por 7-6(5) y 6-3 en una final de alto voltaje disputada en el Principado, resultado con el que no solo se quedó con uno de los títulos más prestigiosos de la gira sobre arcilla, sino que además recuperó la cima del ranking mundial de la ATP.

El duelo tuvo todos los ingredientes de una final grande. En un partido marcado por el viento y por varios cambios de ritmo, Sinner mostró mayor temple en los momentos importantes.

El primer set se resolvió en un tie-break, donde el italiano fue más preciso, y en la segunda manga reaccionó después de verse abajo 3-1 para encadenar varios juegos y terminar por inclinar el encuentro a su favor.