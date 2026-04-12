Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Montecarlo y recupera el número 1 del ranking ATP

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Tenis
/ 12 abril 2026
    Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Montecarlo y recupera el número 1 del ranking ATP
    Jannik Sinner celebra en Montecarlo tras vencer a Carlos Alcaraz en la Final del Masters 1000 y recuperar el número uno del ranking ATP. FOTO: EFE

Sinner venció a Alcaraz en la Final del Masters 1000 de Montecarlo 2026, levantó por primera vez el trofeo en el Principado y volverá al puesto número uno del ranking ATP

Jannik Sinner confirmó que su dominio en el circuito no se detiene. El italiano conquistó este domingo el Masters 1000 de Montecarlo tras derrotar a Carlos Alcaraz por 7-6(5) y 6-3 en una final de alto voltaje disputada en el Principado, resultado con el que no solo se quedó con uno de los títulos más prestigiosos de la gira sobre arcilla, sino que además recuperó la cima del ranking mundial de la ATP.

El duelo tuvo todos los ingredientes de una final grande. En un partido marcado por el viento y por varios cambios de ritmo, Sinner mostró mayor temple en los momentos importantes.

El primer set se resolvió en un tie-break, donde el italiano fue más preciso, y en la segunda manga reaccionó después de verse abajo 3-1 para encadenar varios juegos y terminar por inclinar el encuentro a su favor.

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Para Sinner, el triunfo en Montecarlo representa mucho más que un trofeo. Se trata de su primer campeonato en este torneo y también de su octavo título de Masters 1000, además de su decimoquinto “Big Title”, una categoría en la que se contabilizan Grand Slams, ATP Finals, Masters 1000 y medallas de oro olímpicas en singles.

El logro confirma que el tenista italiano llega encendido a la parte más exigente de la temporada sobre polvo de ladrillo.

La victoria también tiene un impacto directo en la clasificación mundial. Sinner regresará al número uno del ranking este lunes, iniciando su semana 67 en la cima.

El campeonato en Montecarlo fortalece todavía más la inercia del italiano en 2026. Sinner enlazó su cuarto Masters 1000 consecutivo, luego de sus conquistas previas en París, Indian Wells y Miami.

Además, el europeo suma tres “Big Titles” consecutivos, lo que lo coloca como uno de los jugadores más dominantes del momento y en plena ruta hacia Roland Garros.

Otro detalle que dimensiona lo hecho por Sinner es que se convirtió apenas en el segundo jugador, después de Novak Djokovic en 2015, en ganar en una misma temporada el llamado “Sunshine Double”, Indian Wells y Miami, y después coronarse en Montecarlo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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