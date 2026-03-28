Sabalenka vs Gauff: Aryna Sabalenka se corona campeona del Miami Open 2026 en una Final histórica

Aryna Sabalenka volvió a confirmar por qué es una de las grandes dominadoras del tenis mundial. La bielorrusa derrotó a Coco Gauff en la Final del Miami Open 2026 y se quedó con el trofeo en el Hard Rock Stadium, una de las sedes más emblemáticas del circuito en Florida. Con este resultado, la número uno del ranking añadió otro título de peso a su temporada y consolidó su autoridad en los torneos grandes de pista dura. El desenlace tenía un contexto especial, porque enfrente estaba una Coco Gauff que llegaba impulsada por el respaldo del público local y por una semana muy sólida en casa.

La estadounidense, originaria del sur de Florida, disputó su primera final en este certamen, pero Sabalenka logró imponer su potencia, su agresividad desde el fondo de la pista y su experiencia en partidos de máxima exigencia para inclinar la balanza a su favor.

La coronación en Miami no solo representa otro trofeo WTA 1000 para Sabalenka, sino que también le permitió completar el Sunshine Double, es decir, conquistar en la misma temporada Indian Wells y Miami, una combinación que distingue a las campañas más dominantes del año en el tenis femenil. La WTA destacó que la bielorrusa se convirtió en la primera jugadora en lograrlo desde 2022, reforzando así el momento de forma con el que atraviesa el circuito. Para el Miami Open, el título de Sabalenka también deja una postal de alto impacto mediático: la campeona del torneo terminó imponiéndose en una final entre dos figuras de enorme arrastre internacional. Antes del partido, la serie entre ambas estaba igualada 6-6, lo que elevaba todavía más la expectativa de un choque entre dos de las referentes actuales de la WTA.

Al final, Sabalenka fue la que encontró la ruta al campeonato y se llevó una de las coronas más importantes del calendario previo a la gira europea. Con esta victoria, Aryna Sabalenka sale de Miami como campeona, como líder del circuito y como una de las tenistas más encendidas de 2026.

Publicidad