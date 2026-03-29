¿Cuándo juegan los Capitanes de la CDMX los Playoffs? Rival, horario y lugar del partido vs Rip City Remix

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Básquetbol
/ 29 marzo 2026
    ¿Cuándo juegan los Capitanes de la CDMX los Playoffs? Rival, horario y lugar del partido vs Rip City Remix
    Capitanes de la Ciudad de México recibirá a Rip City Remix en la Arena CDMX, en un duelo de Playoffs que marcará un momento histórico para la franquicia capitalina dentro de la NBA G League. FOTO: X/CAPITANES CDMX
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Capitanes de la Ciudad de México ya conoce a su adversario para los Cuartos de Final de la NBA G League 2026: será Rip City Remix, en un duelo histórico que se jugará el 1 de abril

La postemporada ya tiene cita para el basquetbol mexicano. Capitanes de la Ciudad de México enfrentará a Rip City Remix en los Cuartos de Final de la NBA G League, en un partido que se disputará el próximo 1 de abril a las 8 de la noche en la Arena CDMX, escenario que recibirá por primera vez un juego de Playoffs de esta competencia.

El anuncio confirma otro paso histórico para la franquicia capitalina, que sigue consolidando su crecimiento dentro del circuito de desarrollo de la NBA.

El cruce toma fuerza no solo por el momento que vive el equipo mexicano, sino también por el antecedente entre ambas franquicias.

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Durante la fase regular, Capitanes y Rip City Remix sostuvieron una serie intensa en febrero, con reparto de victorias, lo que dejó abierta una rivalidad reciente que ahora se trasladará al escenario de eliminación directa.

Ese contexto le añade tensión competitiva a un duelo que pondrá a prueba la capacidad del conjunto de la Ciudad de México para responder en casa.

Capitanes llegó a esta instancia tras asegurar su lugar entre los mejores equipos de la Conferencia Oeste y amarrar el Top 4, lo que le otorgó la ventaja de disputar esta ronda en la Arena CDMX.

Este logro representa un momento sin precedentes para la organización y para el baloncesto profesional en el país, luego de firmar una campaña de alto nivel que lo colocó entre la élite del sector.

La franquicia subrayó además que la localía ha sido uno de sus mayores respaldos durante la temporada.

La Arena CDMX se ha convertido en una fortaleza para el equipo capitalino. En el comunicado difundido por el club, Capitanes presumió una marca de 14-2 como local al momento de asegurar su boleto con ventaja de cancha, una cifra que refuerza el peso del recinto para este compromiso de Playoffs.

A eso se suma el impulso anímico de una afición que ha acompañado al equipo en una de las temporadas más importantes desde su llegada a la G League.

En lo deportivo, el conjunto de la capital mexicana tendrá reflectores sobre nombres como James Bouknight, Felipe Haase y Andersson García, quienes fueron señalados entre los jugadores a seguir rumbo al choque ante Rip City Remix.

Capitanes llega con aspiraciones reales de trascender en una postemporada que se juega a eliminación directa en sus primeras rondas, por lo que no habrá margen de error en un partido que puede marcar un nuevo capítulo para el club en la Ciudad de México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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