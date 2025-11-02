Jannik Sinner recupera el número uno del mundo tras conquistar el Masters de París

El italiano Jannik Sinner recuperó el primer puesto del ranking mundial de la ATP luego de vencer este domingo por 6-4, 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París, sumando un nuevo título a una temporada en la que ha mostrado regularidad en canchas cubiertas.

Con este triunfo, Sinner superó a Carlos Alcaraz, quien había cerrado la semana como líder, y extendió su racha invicta bajo techo a 26 partidos consecutivos. El jugador italiano, de 24 años, llegó a París tras conquistar el torneo de Viena la semana pasada, logrando así dos títulos consecutivos en superficie dura e interior.

“Es grandioso, honestamente. Fue una final intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego”, comentó Sinner al término del partido. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”, añadió el nuevo número uno del mundo.