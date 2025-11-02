Jannik Sinner recupera el número uno del mundo tras conquistar el Masters de París
Con el triunfo, Sinner extendió a 26 su racha de victorias en interiores, superó a Carlos Alcaraz en la clasificación y conquistó su quinto título del año
El italiano Jannik Sinner recuperó el primer puesto del ranking mundial de la ATP luego de vencer este domingo por 6-4, 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Masters de París, sumando un nuevo título a una temporada en la que ha mostrado regularidad en canchas cubiertas.
Con este triunfo, Sinner superó a Carlos Alcaraz, quien había cerrado la semana como líder, y extendió su racha invicta bajo techo a 26 partidos consecutivos. El jugador italiano, de 24 años, llegó a París tras conquistar el torneo de Viena la semana pasada, logrando así dos títulos consecutivos en superficie dura e interior.
“Es grandioso, honestamente. Fue una final intensa y los dos sabíamos lo que estaba en juego”, comentó Sinner al término del partido. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”, añadió el nuevo número uno del mundo.
Por su parte, Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, necesitaba coronarse en París para asegurar su clasificación al ATP Finals de Turín, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año. Sin embargo, la derrota lo deja a la espera de otros resultados para conocer si podrá participar en el certamen de cierre de temporada.
El italiano volvió a imponerse al canadiense por tercera ocasión consecutiva, incluyendo la semifinal del pasado US Open, y ahora lidera la serie directa 3-2. “Sacó muy bien”, reconoció Auger-Aliassime. “Tienes que aprovechar las pequeñas oportunidades, y hoy él lo hizo mejor”.
Sinner mostró precisión y control en los momentos clave del encuentro. Cerró el partido con un revés paralelo que selló el marcador final y celebró levantando los brazos, tocándose el pecho y saludando al público de la La Défense Arena. Con este resultado, sumó su quinto título del año y el vigésimo tercero de su carrera.
“Los últimos dos meses han sido increíbles. Intentamos mejorar varios aspectos del juego y ver estos resultados me pone muy feliz”, expresó Sinner. “Ha sido un año increíble, sin importar lo que suceda en Turín”.
Con el título en París, Jannik Sinner consolida una de las temporadas más consistentes de su carrera y llega al cierre del calendario como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo en las Finales ATP, en su país natal.