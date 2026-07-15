Linda Noskova, campeona de Wimbledon, jugará el Abierto de Monterrey GNP Seguros 2026

La campeona más reciente de Wimbledon llegará a México. Linda Noskova fue confirmada para disputar el Abierto GNP Seguros 2026, torneo WTA 500 que se celebrará del 22 al 29 de agosto en las canchas duras del Club Sonoma, en Monterrey, Nuevo León. La checa aterrizará en la Sultana del Norte como una de las figuras del circuito. A sus 21 años conquistó su primer Grand Slam al vencer a su compatriota Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en la Final de Wimbledon del 11 de julio. Noskova estuvo 5-2 arriba en el segundo set y dejó escapar cinco puntos para campeonato, pero recuperó la calma en el parcial definitivo.

El triunfo la convirtió en la sexta checa campeona de Wimbledon en la Era Abierta y la impulsó hasta el séptimo lugar del ranking WTA, la mejor posición de su carrera.

Monterrey ocupa un sitio especial en su ascenso. En 2024, Noskova obtuvo en el Abierto GNP Seguros el primer título WTA de su trayectoria al derrotar a la neozelandesa Lulu Sun por 7-6 (6) y 6-4. Con 19 años también se convirtió en la monarca más joven del certamen regio. Su regreso será la tercera aparición consecutiva en el Club Sonoma. En 2025 llegó a Cuartos de Final, donde fue eliminada por Ekaterina Alexandrova, por lo que ahora buscará recuperar una corona que ya conoce y sumar su segundo campeonato en México. La edición 18 del Abierto de Monterrey reunirá a 28 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles, y tendrá una bolsa de 1 millón 206 mil 446 dólares. Alexandrova, Anastasia Potapova y las mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos aparecen entre las figuras anunciadas.

Noskova vive un 2026 de ensueño: antes de reinar en Wimbledon ganó en Berlín los títulos de singles y dobles, este último junto a Alexandrova. ¿Cuándo jugará Linda Noskova en Monterrey? Su rival, fecha y horario de debut se conocerán al publicarse el cuadro oficial. Por ahora, su presencia ofrece al público mexicano ver en acción a la vigente campeona de Wimbledon y a una de las nuevas estrellas del tenis mundial.