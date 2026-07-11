¡Nueva reina en la Catedral! Linda Noskova conquista Wimbledon 2026 en una dramática final checa

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    ¡Nueva reina en la Catedral! Linda Noskova conquista Wimbledon 2026 en una dramática final checa
    La tenista checa Linda Noskova celebra con el trofeo tras coronarse campeona de Wimbledon 2026, luego de vencer a Karolina Muchova en una dramática Final de Grand Slam en el All England Club. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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En un duelo histórico desde All England, la joven de 21 años se consagró como la nueva reina del tenis mundial tras derrotar a Karolina Muchova

Linda Noskova conquistó Wimbledon 2026. La tenista checa, de 21 años, derrotó este sábado a Karolina Muchova por 6-2, 5-7 y 6-3 en la Final para levantar su primer título de Grand Slam.

La novena sembrada dominó el primer set con un tenis agresivo y dos quiebres, pero el encuentro cambió cuando parecía sentenciado.

Con ventaja de 5-2 en la segunda manga, Noskova desperdició cinco puntos para campeonato y permitió que Muchova enlazara cinco juegos, igualara la batalla y encendiera al público británico.

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Lejos de derrumbarse, Linda salió de la cancha, se refrescó con agua fría y encontró motivación al observar los trofeos colocados en el pasillo.

“No voy a llevarme el pequeño, voy por el grande”, se dijo antes de regresar, según relató después del partido.

La checa recuperó el control en el tercer parcial, salvó tres oportunidades de quiebre en el primer juego y tomó una ventaja que no dejó escapar.

En su sexto punto para campeonato, conectó un servicio imposible de devolver y cayó de espaldas sobre el césped, cubriéndose el rostro mientras asimilaba su consagración.

“Es algo que recordaré para siempre, aunque me tomará algunos días comprenderlo”, declaró Noskova, quien disputaba la primera Final de un major de su carrera.

Durante la ceremonia también dedicó el triunfo a su madre, fallecida en 2024.

Con 21 años, Noskova se convirtió en la campeona más joven de Wimbledon desde Petra Kvitova en 2011.

Además, es la tercera representante de República Checa que gana el torneo en las últimas cuatro ediciones, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

El éxito completó una gira de césped extraordinaria: Linda también ganó el torneo de Berlín y es la primera mujer desde Maria Sharapova, en 2004, que conquista un certamen previo sobre esta superficie y después se corona en Wimbledon durante la misma temporada.

La nueva campeona, que salvó un punto de partido ante Sorana Cirstea en la tercera ronda, aparecerá en el séptimo lugar del ranking WTA, el mejor de su trayectoria.

Muchova, subcampeona de Roland Garros 2023, volvió a quedarse a un paso de su primer Grand Slam, pero junto a Noskova protagonizó una Final histórica para el tenis checo.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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