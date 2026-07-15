Zinedine Zidane será el próximo DT de Francia: ¿cuándo reemplazará a Didier Deschamps?

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    Zinedine Zidane será el próximo DT de Francia: ¿cuándo reemplazará a Didier Deschamps?
    Zinedine Zidane volverá a representar a Francia, ahora desde el banquillo de la selección. FOTO: GETTY IMAGES

El campeón del mundo en 1998 asumiría el banquillo de Les Bleus tras concluir el ciclo de 14 años de Deschamps

Una nueva era está por comenzar en la Selección de Francia. Zinedine Zidane será el elegido para reemplazar a Didier Deschamps después del Mundial 2026, aunque la Federación Francesa de Futbol todavía no ha oficializado su nombramiento.

La expectativa creció tras la derrota de Les Bleus por 2-0 ante España en las Semifinales.

De acuerdo con medios cercanos a la fuente, Zidane alcanzó desde marzo un acuerdo verbal con la FFF para asumir el banquillo este verano. Deschamps dirigirá por última vez en el duelo por el tercer lugar, programado para el sábado 18 de julio, ante Inglaterra.

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La presentación de su sucesor podría realizarse después de la Final o antes de terminar el mes.

¿Cuándo debutaría Zinedine Zidane con Francia?

El histórico número 10 encabezaría el siguiente ciclo, con la Nations League 2027, la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 como objetivos.

Su primera misión será renovar al equipo liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Zidane no dirige desde junio de 2021, cuando terminó su segunda etapa con el Real Madrid. Su currículo, sin embargo, lo coloca como el relevo natural: conquistó 11 títulos con el club español, entre ellos tres Champions League consecutivas y dos campeonatos de LaLiga.

El posible cuerpo técnico también toma forma. Reportes en Francia señalan que David Bettoni, su antiguo auxiliar en el Real Madrid, y Hamidou Msaidie integrarían su equipo. Los últimos detalles deberán cerrarse antes del anuncio de la FFF.

La llegada de “Zizou” tendría una enorme carga simbólica. Como futbolista disputó 108 partidos con Francia, ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000.

Ahora buscará repetir la gloria desde el banquillo y conducir a una generación que quedó fuera de la Final de 2026.

Deschamps se marchará después de 14 años al frente de Les Bleus. Conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League 2021, además de alcanzar las finales de la Euro 2016 y Qatar 2022. Zidane heredará una potencia mundial con una exigencia inmediata: devolver a Francia al campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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