Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva: cuándo y dónde ver la histórica Final Femenil de Roland Garros 2026

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    Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva: cuándo y dónde ver la histórica Final Femenil de Roland Garros 2026
    Maja Chwalinska y Mirra Andreeva disputarán una Final inédita en Roland Garros, donde ambas buscarán su primer título de Grand Slam. FOTOS: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Ambas pelearán este sábado por el título en París, en un duelo inédito que tendrá nueva campeona de Grand Slam

Roland Garros tendrá una campeona inédita y una Final femenil tan inesperada como atractiva.

La polaca Maja Chwalinska y la rusa Mirra Andreeva se enfrentarán este sábado 6 de junio en la cancha Philippe-Chatrier, en un duelo que definirá a la nueva monarca del Abierto de Francia 2026.

El partido está programado no antes de las 7 de la mañana, mismo que se verá por ESPN y Disney+, y reunirá dos historias completamente distintas: la de una joven considerada una de las grandes promesas del tenis mundial y la de una qualifier que ha firmado una de las carreras más sorprendentes en la historia reciente del torneo parisino.

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Andreeva, de apenas 19 años, llega como la número 8 del mundo y como favorita al título después de una ruta dominante en París.

En Semifinales venció con autoridad a Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3, resultado que la colocó en su primera Final de Grand Slam y confirmó su crecimiento como una de las jugadoras más sólidas de la temporada.

Del otro lado estará Chwalinska, quien partió desde la clasificación y se convirtió en la primera jugadora procedente de la qualy en alcanzar una Final femenil de Roland Garros.

La polaca, ubicada en el lugar 114 del ranking WTA al inicio del torneo, derrotó en Semifinales a Diana Shnaider por 7-6(4) y 6-4 para completar una carrera que ya es histórica, sin importar lo que ocurra en el partido por el título.

La Final también tendrá un ingrediente especial: será el primer enfrentamiento oficial entre Chwalinska y Andreeva. No existen antecedentes entre ambas en el circuito, por lo que el duelo abrirá una rivalidad en el escenario más importante posible: una Final de Grand Slam.

El contraste de estilos promete ser una de las claves del partido. Andreeva basa su tenis en potencia, profundidad y capacidad para dominar desde el fondo de la cancha, mientras que Chwalinska ha sorprendido por su variedad, cambios de ritmo, dejadas y lectura táctica para desarmar a rivales de mayor ranking.

Roland Garros 2026 también asegura una campeona primeriza de Grand Slam. Para Andreeva, levantar la Copa Suzanne-Lenglen significaría confirmar su salto definitivo a la élite del tenis femenil.

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Para Chwalinska, sería completar una historia de cuento: pasar de la clasificación al título en uno de los torneos más exigentes del calendario.

La polaca busca seguir el camino que alguna vez recorrió Emma Raducanu en el US Open 2021, cuando ganó un Grand Slam después de iniciar desde la qualy.

Andreeva, en cambio, intentará convertirse en una de las campeonas más jóvenes de los últimos años en París y coronar una temporada en la que ya se ha consolidado como contendiente real en los grandes escenarios.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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