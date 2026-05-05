¿Habrá boicot en Roland Garros? Aryna Sabalenka lidera protesta por premios

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    ¿Habrá boicot en Roland Garros? Aryna Sabalenka lidera protesta por premios
    Sabalenka plantea un boicot como medida para presionar a los organizadores de Roland Garros. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Varias figuras del circuito respaldan la posibilidad de un boicot si no se incrementa su porcentaje en los premios

La tensión entre los tenistas y los organizadores de los torneos de Grand Slam volvió a escalar a pocas semanas del arranque de Roland Garros, luego de que varias de las principales figuras del circuito expresaran su inconformidad por la distribución de los ingresos.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, planteó abiertamente la posibilidad de un boicot si no se atienden las demandas de los jugadores. La bielorrusa, campeona de cuatro torneos grandes, aseguró que el tema va más allá del dinero y toca aspectos estructurales del deporte.

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“Sin nosotros no habría torneo. Merecemos un porcentaje mayor”, declaró durante el Abierto de Italia, donde además dejó entrever que una protesta organizada podría ser el único camino para generar cambios.

El reclamo no es aislado. Jugadores como Coco Gauff, Elena Rybakina y Jasmine Paolini respaldaron la postura y coincidieron en que existe un consenso creciente dentro del circuito.

El conflicto surge pese al anuncio reciente de los organizadores del Abierto de Francia sobre un aumento del 10% en la bolsa de premios, que alcanzará los 61.7 millones de euros. Sin embargo, los jugadores sostienen que su participación proporcional en los ingresos ha disminuido.

De acuerdo con el comunicado emitido por varias figuras del Top 10, la tajada de los tenistas pasó del 15.5% en 2024 a una proyección de 14.9% para 2026. En 2025, con ingresos cercanos a 395 millones de euros, el porcentaje destinado a premios fue de apenas 14.3%.

Gauff, actual campeona defensora en París, puso sobre la mesa la necesidad de organización colectiva, inspirándose en otros deportes como la WNBA, que recientemente firmó un nuevo convenio laboral.

“Para lograr cambios grandes se necesita un sindicato”, explicó la estadounidense, quien también dejó abierta la puerta a un paro si existe unidad total entre los jugadores.

Por su parte, Rybakina subrayó que el problema también incluye factores como la carga fiscal, mientras que Paolini destacó que tanto la WTA Tour como la ATP Tour han avanzado más en beneficios como licencias y planes de retiro.

En contraste, Iga Swiatek llamó a la cautela y priorizó el diálogo antes de tomar medidas extremas, aunque reconoció la necesidad de abrir espacios de negociación.

Con el inicio de Roland Garros programado para el 24 de mayo, el escenario apunta a semanas clave en las que jugadores y organizadores podrían definir el rumbo de una disputa que amenaza con alterar uno de los torneos más importantes del calendario.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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