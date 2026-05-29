Novak Djokovic queda fuera de Roland Garros: Joao Fonseca firma la sorpresa del año

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    Novak Djokovic queda fuera de Roland Garros: Joao Fonseca firma la sorpresa del año
    Joao Fonseca eliminó a Novak Djokovic en Roland Garros 2026 tras remontar dos sets abajo en la tercera ronda. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El brasileño venció al ícono tenista en cinco sets y sacudió al torneo francés, donde el serbio buscaba su Grand Slam número 25

Joao Fonseca protagonizó una de las grandes sorpresas de Roland Garros 2026 al vencer y eliminar a Novak Djokovic en la tercera ronda del torneo, en un partido que pasó de parecer controlado por el serbio a convertirse en una remontada histórica para el joven brasileño.

Fonseca derrotó a Djokovic por parciales de 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en la cancha Philippe Chatrier, resultado que sacudió el cuadro masculino del Abierto de Francia y frenó el intento del exnúmero uno del mundo de conquistar el Grand Slam número 25 de su carrera.

El duelo comenzó con el guion esperado para Djokovic. El serbio tomó ventaja de dos sets, impuso ritmo desde el fondo de la cancha y parecía encaminarse a una victoria más en París.

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Sin embargo, Fonseca resistió, elevó la agresividad con su derecha y encontró una respuesta física y mental que terminó por cambiar el partido.

La remontada del brasileño no sólo significó su pase a los Octavos de Final, sino también un golpe simbólico para el torneo. Djokovic, de 39 años, volvió a quedar corto en su persecución por romper el récord histórico de títulos de Grand Slam, mientras que Fonseca confirmó su condición de una de las figuras jóvenes más prometedoras del tenis mundial.

El triunfo adquiere mayor dimensión por la forma en que se produjo: Fonseca vino de dos sets abajo ante uno de los mejores competidores de la historia en partidos largos.

Para Djokovic, la derrota representa apenas una de las contadas ocasiones en las que deja escapar un encuentro de Grand Slam tras tener ventaja de 2-0 en sets.

Roland Garros también quedó marcado por las condiciones de calor y desgaste físico, un factor que pesó en varios encuentros de la jornada. Fonseca, no obstante, logró sostener la intensidad hasta el cierre y selló una victoria que puede convertirse en punto de quiebre en su carrera.

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Con la eliminación de Djokovic, el cuadro masculino queda todavía más abierto, especialmente después de otros resultados sorpresivos en París.

Para Fonseca, el reto será confirmar que esta victoria no fue un golpe aislado, sino el inicio de una carrera capaz de competir de lleno con la élite.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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