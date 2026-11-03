Novak Djokovic remonta a Vacherot y avanza en el Masters de París 2026

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    Novak Djokovic remonta a Vacherot y avanza en el Masters de París 2026
    Novak Djokovic remontó ante Valentin Vacherot en su debut en el Masters 1000 de París, donde busca conquistar su octavo título y asegurar un lugar en las ATP Finals. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El serbio de 39 años estableció un récord de longevidad en el torneo francés y mantiene abiertas sus posibilidades de clasificarse a las ATP Finals de Turín

Novak Djokovic tuvo que recurrir a su experiencia para evitar una eliminación temprana en el Masters 1000 de París 2026.

El serbio remontó este martes ante el monegasco Valentin Vacherot y se impuso por 6-7 (5), 7-5 y 6-1, después de dos horas y 35 minutos de batalla en la Plenitude Arena de Nanterre, Francia.

A sus 39 años, el exnúmero uno del mundo se convirtió en el tenista de mayor edad que gana un partido en la historia del certamen parisino.

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La victoria le permitió avanzar a la segunda ronda de un torneo que ha conquistado siete veces y en el que intenta mantener vivas sus opciones de clasificarse a las ATP Finals de Turín.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Djokovic. Vacherot, campeón del torneo de Basilea la semana pasada, sostuvo el intercambio de golpes desde el fondo de la cancha y lo exigió con su servicio.

Aunque el serbio salvó tres puntos de set cuando perdía 5-6, terminó cediendo el desempate inicial por 7-5.

La situación se complicó todavía más cuando el monegasco consiguió un quiebre al comenzar el segundo parcial.

Djokovic reaccionó para igualar 2-2, resistió otro momento de presión con el marcador 4-4 y aprovechó su oportunidad en el duodécimo juego: rompió el servicio de su rival y empató el encuentro con un 7-5.

Con la inercia de su lado, Djokovic dominó el set definitivo. Logró dos rompimientos, tomó ventaja de 3-0 y cerró con autoridad por 6-1, en un partido en el que ambos necesitaron atención por molestias físicas. Su siguiente rival será el australiano Rinky Hijikata, procedente de la clasificación.

El resultado cobra relevancia en la recta final del calendario ATP. Djokovic llegó a París fuera de las ocho plazas que dan acceso al torneo de maestros, por lo que necesita seguir sumando triunfos y esperar una combinación favorable de resultados para llegar a Turín. El reto no termina.

Entre los resultados destacados de la jornada, el argentino Tomás Martín Etcheverry eliminó al ruso Andrey Rublev por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), mientras el estadounidense Tommy Paul superó al danés Holger Rune por 7-5 y 6-4.

El italiano Matteo Berrettini también avanzó tras vencer a Brandon Nakashima por 6-4, 3-6 y 7-6 (8).

En otros duelos, Ben Shelton derrotó a Cameron Norrie por 6-3 y 6-4, mientras Casper Ruud dejó fuera al español Rafael Jódar con parciales de 6-3 y 6-4.

Asimismo, Learner Tien se impuso a Adolfo Daniel Vallejo por 6-3, 5-7 y 7-5, en una jornada con sorpresas y partidos que se definieron hasta el tercer set.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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