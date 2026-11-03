Novak Djokovic remonta a Vacherot y avanza en el Masters de París 2026

A sus 39 años, el exnúmero uno del mundo se convirtió en el tenista de mayor edad que gana un partido en la historia del certamen parisino.

El serbio remontó este martes ante el monegasco Valentin Vacherot y se impuso por 6-7 (5), 7-5 y 6-1, después de dos horas y 35 minutos de batalla en la Plenitude Arena de Nanterre, Francia.

Novak Djokovic tuvo que recurrir a su experiencia para evitar una eliminación temprana en el Masters 1000 de París 2026.

La victoria le permitió avanzar a la segunda ronda de un torneo que ha conquistado siete veces y en el que intenta mantener vivas sus opciones de clasificarse a las ATP Finals de Turín.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Djokovic. Vacherot, campeón del torneo de Basilea la semana pasada, sostuvo el intercambio de golpes desde el fondo de la cancha y lo exigió con su servicio.

Aunque el serbio salvó tres puntos de set cuando perdía 5-6, terminó cediendo el desempate inicial por 7-5.

La situación se complicó todavía más cuando el monegasco consiguió un quiebre al comenzar el segundo parcial.

Djokovic reaccionó para igualar 2-2, resistió otro momento de presión con el marcador 4-4 y aprovechó su oportunidad en el duodécimo juego: rompió el servicio de su rival y empató el encuentro con un 7-5.

Con la inercia de su lado, Djokovic dominó el set definitivo. Logró dos rompimientos, tomó ventaja de 3-0 y cerró con autoridad por 6-1, en un partido en el que ambos necesitaron atención por molestias físicas. Su siguiente rival será el australiano Rinky Hijikata, procedente de la clasificación.

El resultado cobra relevancia en la recta final del calendario ATP. Djokovic llegó a París fuera de las ocho plazas que dan acceso al torneo de maestros, por lo que necesita seguir sumando triunfos y esperar una combinación favorable de resultados para llegar a Turín. El reto no termina.