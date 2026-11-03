Renata Zarazúa arrasa en su debut en la Copa Oster y avanza a Octavos de Final en Cali

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    Renata Zarazúa arrasa en su debut en la Copa Oster y avanza a Octavos de Final en Cali
    Renata Zarazúa inició con una contundente victoria su participación en la Copa Oster de Cali, donde buscará avanzar a los Cuartos de Final. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La tenista mexicana superó con autoridad a la estadounidense Katrina Scott en dos sets y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar el título del torneo WTA 125 en Colombia

Renata Zarazúa arrancó con autoridad su participación en la Copa Oster 2026, WTA 125 de Cali, Colombia, al derrotar el martes a la estadounidense Katrina Scott por 6-1 y 6-1.

Con este resultado, la mexicana aseguró su lugar en los Octavos de Final como segunda preclasificada.

La capitalina mandó desde el inicio sobre la arcilla. En el set inicial quebró el servicio de Scott para tomar ventaja de 3-0 y, aunque cedió su saque, recuperó el control hasta cerrar el parcial.

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El segundo set siguió la misma tendencia. Zarazúa sostuvo su servicio, aprovechó las oportunidades para presionar la devolución de su rival y ganó cinco juegos consecutivos después del 1-1, sin permitir que el encuentro se prolongara a un tercer set.

Las estadísticas reflejaron el dominio de la mexicana: ganó 54 de los 79 puntos disputados, convirtió seis de nueve oportunidades de quiebre, conectó dos servicios directos y no cometió dobles faltas.

Scott, quien ingresó al cuadro principal como perdedora afortunada, apenas consiguió dos juegos a lo largo del partido que duró 67 minutos.

Originalmente, Zarazúa tenía previsto enfrentar a la argentina Nadia Podoroska en su estreno; sin embargo, el cuadro cambió y finalmente se midió a Scott.

La estadounidense venía de caer en la fase de clasificación ante la colombiana María Fernanda Herazo.

¿Contra quién jugará Renata Zarazúa en Octavos de Final?

En la siguiente ronda, la representante de México se enfrentará a la ganadora del encuentro entre la argentina María Lourdes Carlé y la griega Despina Papamichail.

El duelo definirá si Zarazúa puede instalarse entre las ocho mejores del torneo colombiano.

La Copa Oster, incluida en el calendario WTA 125, se desarrolla sobre polvo de ladrillo y representa una oportunidad para sumar puntos de clasificación al cierre de 2026.

Antes de llegar a Cali, la mexicana alcanzó las semifinales en Suzhou y Edmond, además de los Cuartos de Final en New Braunfels. Con un comienzo contundente en Colombia, Zarazúa dio el primer paso hacia las rondas decisivas.

Su próximo compromiso exigirá repetir la eficacia con el servicio y la capacidad para aprovechar puntos de quiebre que mostró en su presentación.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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