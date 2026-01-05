Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo en Auckland ante Sloane Stephens

La tenista mexicana Renata Zarazúa inició de forma positiva su temporada al conseguir su primera victoria del 2026 en el torneo ASB Classic de Auckland, tras imponerse a la estadounidense Sloane Stephens en la primera ronda del certamen disputado en Nueva Zelanda.

El encuentro se extendió por más de dos horas y media y terminó con marcador de 7-5, 4-6 y 6-2 a favor de la mexicana, quien supo manejar los momentos clave para sellar el triunfo en cancha dura.

Zarazúa, ubicada en el puesto 77 del ranking mundial de la WTA, mostró solidez mental luego de ceder el segundo set, recuperando el control del partido con un tercer parcial contundente que le permitió avanzar de ronda y sumar puntos importantes en el arranque del año.

Este resultado significó además su segunda victoria en su carrera ante Stephens, a quien ya había derrotado previamente en el Abierto de Acapulco en 2020, confirmando que puede competir de tú a tú frente a jugadoras con experiencia y títulos de Grand Slam.