Venus Williams jugará el Australian Open 2026 y hará historia en Melbourne

Venus Williams volverá a la escena grande del tenis mundial al confirmar su participación en el Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

La histórica tenista estadounidense recibió una wild card para competir en el cuadro principal femenino, marcando su regreso al torneo australiano tras cinco años de ausencia.

A sus 45 años, Venus no solo protagoniza uno de los regresos más esperados del circuito, sino que también romperá un récord histórico, al convertirse en la mujer de mayor edad en disputar el cuadro principal del Australian Open, superando la marca establecida por Kimiko Date en 2015.

Su presencia refuerza el carácter legendario del certamen y genera enorme expectativa entre aficionados y especialistas.