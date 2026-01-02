Venus Williams jugará el Australian Open 2026 y hará historia en Melbourne

    Venus Williams jugará el Australian Open 2026 y hará historia en Melbourne
    Venus Williams regresará al Australian Open en 2026, convirtiéndose en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal del torneo en Melbourne.
La veterana volverá a competir en un Grand Slam, torneo en el que hará historia al convertirse en la tenista de mayor edad en jugar el cuadro principal en Melbourne

Venus Williams volverá a la escena grande del tenis mundial al confirmar su participación en el Australian Open 2026, primer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

La histórica tenista estadounidense recibió una wild card para competir en el cuadro principal femenino, marcando su regreso al torneo australiano tras cinco años de ausencia.

A sus 45 años, Venus no solo protagoniza uno de los regresos más esperados del circuito, sino que también romperá un récord histórico, al convertirse en la mujer de mayor edad en disputar el cuadro principal del Australian Open, superando la marca establecida por Kimiko Date en 2015.

Su presencia refuerza el carácter legendario del certamen y genera enorme expectativa entre aficionados y especialistas.

Aunque nunca logró levantar el trofeo en Melbourne, Venus Williams cuenta con una trayectoria excepcional en torneos de Grand Slam, con siete títulos individuales y múltiples finales a lo largo de más de dos décadas de carrera.

En Australia, estuvo cerca de la gloria en 2003 y 2017, ediciones en las que fue subcampeona tras caer ante su hermana Serena Williams, en duelos que marcaron época en el tenis femenino.

El regreso de la estadounidense forma parte de un plan de reaparición gradual en el circuito, ya que también recibió invitaciones para torneos previos como el ASB Classic de Auckland y el Hobart International, competencias que servirán como preparación rumbo al Grand Slam oceánico.

Su última participación en el Australian Open había sido en 2021.

Venus debutó en Melbourne Park en 1998, y 28 años después vuelve al mismo escenario que la vio consolidarse como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte.

Su participación en el Australian Open 2026 no solo es un evento deportivo, sino también un símbolo de longevidad, resiliencia y legado en el tenis mundial.

