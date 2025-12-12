Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026 en el cuadro principal

La mexicana Renata Zarazúa confirmó su participación en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, torneo que abrirá la temporada de Grand Slams y que se disputará en Melbourne.

Gracias a su posición en el ranking de la WTA, la tenista tapatía evitó la fase de clasificación y se instaló de manera directa entre las mejores jugadoras del certamen.

Zarazúa logró ingresar al main draw tras ubicarse dentro del rango de aceptación directa del torneo, lo que refleja la regularidad que ha mostrado en el circuito durante el último año.

Esta situación le permitirá enfocarse de lleno en la preparación para el debut, sin el desgaste adicional que representa la qualy en un torneo de esta exigencia.

Con su presencia en Melbourne, Renata disputará su noveno Grand Slam consecutivo, una racha inédita para una tenista mexicana en la era moderna.