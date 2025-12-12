Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026 en el cuadro principal
La tenista mexicana aseguró su lugar en el main draw del Open, primer Grand Slam de la temporada, consolidando su presencia en la élite del tenis mundial
La mexicana Renata Zarazúa confirmó su participación en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, torneo que abrirá la temporada de Grand Slams y que se disputará en Melbourne.
Gracias a su posición en el ranking de la WTA, la tenista tapatía evitó la fase de clasificación y se instaló de manera directa entre las mejores jugadoras del certamen.
Zarazúa logró ingresar al main draw tras ubicarse dentro del rango de aceptación directa del torneo, lo que refleja la regularidad que ha mostrado en el circuito durante el último año.
Esta situación le permitirá enfocarse de lleno en la preparación para el debut, sin el desgaste adicional que representa la qualy en un torneo de esta exigencia.
Con su presencia en Melbourne, Renata disputará su noveno Grand Slam consecutivo, una racha inédita para una tenista mexicana en la era moderna.
En la temporada reciente, la jugadora nacional consiguió avanzar a rondas importantes en torneos de alto nivel y se mantuvo de forma estable dentro del top 100 mundial, consolidándose como la principal referente del tenis femenil mexicano.
El Abierto de Australia representa una nueva oportunidad para Zarazúa de buscar su mejor actuación en este Major, donde el ritmo intenso y las condiciones de cancha suelen exigir una gran preparación física y mental.
Su participación genera expectativa entre la afición mexicana, que sigue de cerca cada uno de sus pasos en el circuito profesional.
La presencia de Renata Zarazúa en el cuadro principal no solo reafirma su crecimiento individual, sino que también mantiene vigente al tenis mexicano en los escenarios más importantes del deporte blanco a nivel mundial.