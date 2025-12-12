Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026 en el cuadro principal

Tenis
/ 12 diciembre 2025
    Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026 en el cuadro principal
    Renata Zarazúa jugará el Abierto de Australia 2026 como parte del cuadro principal, reafirmando su lugar entre las mejores del tenis mundial. FOTO: EFE

La tenista mexicana aseguró su lugar en el main draw del Open, primer Grand Slam de la temporada, consolidando su presencia en la élite del tenis mundial

La mexicana Renata Zarazúa confirmó su participación en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, torneo que abrirá la temporada de Grand Slams y que se disputará en Melbourne.

Gracias a su posición en el ranking de la WTA, la tenista tapatía evitó la fase de clasificación y se instaló de manera directa entre las mejores jugadoras del certamen.

Zarazúa logró ingresar al main draw tras ubicarse dentro del rango de aceptación directa del torneo, lo que refleja la regularidad que ha mostrado en el circuito durante el último año.

TE PUEDE INTERESAR: Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’

Esta situación le permitirá enfocarse de lleno en la preparación para el debut, sin el desgaste adicional que representa la qualy en un torneo de esta exigencia.

Con su presencia en Melbourne, Renata disputará su noveno Grand Slam consecutivo, una racha inédita para una tenista mexicana en la era moderna.

En la temporada reciente, la jugadora nacional consiguió avanzar a rondas importantes en torneos de alto nivel y se mantuvo de forma estable dentro del top 100 mundial, consolidándose como la principal referente del tenis femenil mexicano.

El Abierto de Australia representa una nueva oportunidad para Zarazúa de buscar su mejor actuación en este Major, donde el ritmo intenso y las condiciones de cancha suelen exigir una gran preparación física y mental.

Su participación genera expectativa entre la afición mexicana, que sigue de cerca cada uno de sus pasos en el circuito profesional.

La presencia de Renata Zarazúa en el cuadro principal no solo reafirma su crecimiento individual, sino que también mantiene vigente al tenis mexicano en los escenarios más importantes del deporte blanco a nivel mundial.

Temas


Abierto De Australia
Tenis

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Renata Zarazúa

Organizaciones


WTA

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey