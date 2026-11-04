Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final de la Copa Oster tras vencer a Despina Papamichail

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    Renata Zarazúa avanza a Cuartos de Final de la Copa Oster tras vencer a Despina Papamichail
    Renata Zarazúa superó a Despina Papamichail y continúa su camino en la Copa Oster de Colombia, donde buscará alcanzar las Semifinales. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La mexicana se impuso en dos sets a la tenista griega en Cali y ahora enfrentará a la argentina Julia Riera por un boleto a las Semifinales del torneo WTA 125

Renata Zarazúa aseguró su boleto a los Cuartos de Final de la Copa Oster 2026, torneo WTA 125 que se disputa en Cali, después de superar este miércoles a la griega Despina Papamichail por parciales de 7-6 y 7-5, en un duelo que exigió mayor resistencia de la mexicana.

La capitalina, segunda preclasificada del certamen y ubicada en el puesto 97 del ranking mundial, tuvo que resolver dos sets apretados ante la europea, número 209 de la WTA, para mantenerse en la pelea por el título sobre las canchas de arcilla colombianas.

A diferencia de su presentación del martes, cuando apenas cedió dos juegos frente a la estadounidense Katrina Scott, Zarazúa encontró una oposición más firme.

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El primer parcial se extendió hasta el desempate, donde logró inclinar la balanza, mientras que en el segundo consiguió cerrar el encuentro por 7-5.

La victoria confirma el buen inicio de la mexicana en Cali: acumula dos triunfos consecutivos sin perder un solo set.

Primero despachó a Scott por doble 6-1 y después salió adelante de un compromiso cerrado frente a Papamichail, con lo que se instaló entre las ocho mejores del cuadro individual.

También amplió su ventaja en los enfrentamientos directos ante la griega.

Antes de este choque, Zarazúa registraba dos victorias y una derrota frente a Papamichail, antecedente que añadió interés a un cruce entre jugadoras con experiencia en el circuito profesional.

Su siguiente rival será la argentina Julia Riera, quien eliminó a la austriaca Julia Grabher, sexta sembrada, por 6-2 y 6-4.

El enfrentamiento de Cuartos de Final está programado para el jueves y pondrá en juego uno de los boletos a las Semifinales.

La Copa Oster reparte 115 mil dólares en premios y forma parte de la recta final de la temporada.

Para Zarazúa, que este año alcanzó las Semifinales en Suzhou y Edmond, la competencia representa una nueva oportunidad de sumar puntos para sostenerse entre las 100 mejores del mundo y llegar con impulso al cierre de 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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