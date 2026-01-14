Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic

Tenis
/ 14 enero 2026
    Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic
    Renata Zarazúa se despidió del Torneo de Hobart tras caer en sets corridos ante la estadounidense Iva Jovic. FOTO: ESPECIAL

La tenista mexicana Renata Zarazúa se despidió del Torneo de Hobart luego de perder en la segunda ronda frente a la estadounidense Iva Jovic

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Torneo de Hobart luego de caer ante la estadounidense Iva Jovic, en un duelo correspondiente a la segunda ronda del certamen que se disputa en Tasmania como parte de la gira previa al Abierto de Australia.

Zarazúa no logró encontrar ritmo ante el sólido planteamiento de Jovic, quien impuso condiciones desde el inicio del encuentro y se llevó la victoria en sets corridos por 6-1 y 6-2, en un partido que se resolvió en poco más de una hora.

La estadounidense fue más efectiva con su servicio, presionó constantemente las devoluciones de la mexicana y concretó rompimientos clave que marcaron el desarrollo del duelo.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14

La jugadora mexicana había iniciado su participación en Hobart desde la fase de clasificación y consiguió avanzar al cuadro principal, donde firmó una destacada actuación en la primera ronda al remontar y vencer a Hailey Baptiste en tres sets, resultado que le permitió instalarse entre las mejores 16 del torneo.

Sin embargo, en su segundo compromiso no pudo repetir la actuación y terminó cediendo ante una rival que atraviesa un buen momento.

Más allá del resultado, la participación de Zarazúa estuvo marcada por las exigentes condiciones climáticas en Australia, factor que representó un reto adicional durante su estancia en Hobart.

Con su eliminación, la mexicana ahora centra su preparación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde buscará aprovechar el ritmo competitivo adquirido en este torneo previo y firmar una actuación sólida en Melbourne.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Renata Zarazúa

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
En ambos casos, donde se han detectado anomalías en el proceso, aparecen al menos dos personajes: Marco Antonio Fuentes Garza y Luis Ramos Escalante

Aparecen mismos personajes en ‘despojo’ a la Sociedad Manuel Acuña...y en caso VANGUARDIA
Sheinbaum: Defensora de la soberanía

Sheinbaum: Defensora de la soberanía
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
La Fiscalía de Baja California informó la detención de tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, señalados por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro hombres ocurrida en 2022.

Arrestan a tres policías de Mexicali por presunta desaparición forzada de cuatro personas de Tijuana
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
Desde el anuncio que México será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, junto a Estados Unidos y Canadá, la fuerza laboral turística y los gobiernos han sumado esfuerzos.

El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial
La membresía oficial de BTS es el único medio para entrar a la preventa de Weverse y comprar boletos antes del público general, con un costo anual de alrededor de 409 pesos en México.

ARMY Membership: cómo obtener la membresía oficial para acceder a la preventa de BTS en su gira mundial
Tigres recibe a Pumas en el Volcán en un duelo que enfrenta a dos proyectos con realidades opuestas desde el inicio del torneo.

Liga MX Clausura 2026: horarios y panorama de los partidos del miércoles 14