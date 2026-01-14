Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Torneo de Hobart luego de caer ante la estadounidense Iva Jovic, en un duelo correspondiente a la segunda ronda del certamen que se disputa en Tasmania como parte de la gira previa al Abierto de Australia.

Zarazúa no logró encontrar ritmo ante el sólido planteamiento de Jovic, quien impuso condiciones desde el inicio del encuentro y se llevó la victoria en sets corridos por 6-1 y 6-2, en un partido que se resolvió en poco más de una hora.

La estadounidense fue más efectiva con su servicio, presionó constantemente las devoluciones de la mexicana y concretó rompimientos clave que marcaron el desarrollo del duelo.

